La Juventus è pronta proseguire la preparazione estiva in vista dell'inizio della Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nell'ultima amichevole della preparazione contro la Triestina, si sono visti miglioramenti dal punto di vista difensivo, meno sul gioco e nella fase realizzativa. La partita è stata decisa da un gran gol di Dybala, che dopo il gol ha mostrato la sua maglietta per sottolineare il fatto che è un giocatore che si sente importante per questa Juventus.

Non è sceso in campo Cristiano Ronaldo, rimasto a Torino per un affaticamento muscolare ma dai suoi social si è notato come il giocatore stia lavorando per farsi trovare pronto in vista dell'inizio della Serie A. Riguardo il portoghese ha parlato il noto giornalista di Sport Mediaset Gianni Balzarini che ha detto la sua sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Secondo il giornalista infatti, difficilmente il portoghese potrà fare quattro stagioni in bianconero.

'Potrebbe essere l'ultima o la penultima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juventus'

Secondo il noto giornalista Balzarini, questa potrebbe essere l'ultima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, o al massimo la penultima. Lo stesso ha infatti ribadito come il portoghese non possa fare quattro stagioni in bianconero anche per un discorso anagrafico, ecco perché dobbiamo aspettarci una grande stagione da parte di Cristiano Ronaldo.

L'arrivo di Maurizio Sarri potrebbe esaltare le qualità del portoghese, che l'anno scorso non è stato agevolato dal gioco di certo non offensivo di Massimiliano Allegri. Se quindi fosse confermato che sarà l'ultima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, potremmo aspettarci un mercato 2020 davvero interessante. Molto dipenderà dai traguardi che i bianconeri ed il giocatore raggiungeranno: i tifosi ovviamente sperano in una grande stagione e magari in una vittoria della tanto ambita Champions League, l'ultima vinta dalla Juventus oramai nel lontano 1996.

Il mercato della Juventus

Se quindi Cristiano Ronaldo sarà sicuramente una certezza per questa stagione, si attendono novità su alcuni esuberi della rosa bianconera: dalle ultime indiscrezioni, i principali indiziati a lasciare Torino sono Rugani, Matuidi e Mandzukic. Per quanto riguarda il difensore centrale, nelle ultime amichevoli non ha mai giocato, segno evidente della volontà della dirigenza bianconera di cederlo.

Piace a Monaco e a Roma ed ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Il centrocampista francese Matuidi ha invece mercato in Francia, potrebbe ritornare al Paris Saint Germain mentre la punta croata è apprezzata in Germania, con Borussia Dortmund e Bayern Monaco che potrebbero presentare un'offerta per il bianconero.