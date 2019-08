A tenere banco in questo fine agosto è sicuramente il Calciomercato, che in tutti i campionati europei principali (tranne l'Inghilterra) si chiuderà il 2 settembre.

In Italia le società più attive sono Juventus, Napoli ed Inter, in particolar modo i bianconeri stanno soprattutto dedicandosi alle cessioni prima di poter investire ulteriormente su altri acquisti. Rugani ad esempio sarebbe vicino alla Roma, anche se nelle ultime ore la trattative si sarebbe fermata per problemi di valutazione del cartellino del difensore toscano.

Matuidi è un altro possibile indiziato a lasciare Torino, mentre Mandzukic potrebbe finire al Barcellona, magari in uno scambio con la società catalana che porterebbe Miranda a Torino.

Per quanto riguarda gli arrivi, si parla molto del "sogno Neymar" per la Juventus: come è noto infatti il fantasista brasiliano vuole lasciare Parigi e preferirebbe un ritorno a Barcellona, ma non è da escludere la possibilità che possa provare una nuova esperienza, magari proprio in Italia.

Inoltre la società catalana, dopo aver acquistato Griezmann, ha gia una certa abbondanza nel settore avanzato. Sul possibile arrivo di Neymar alla Juventus ha intanto parlato l'ex campione Rivaldo in un intervista per Betfair.

'Sarebbe molto interessante vedere Neymar giocare al fianco di Cristiano Ronaldo'

L'ex nazionale brasiliano, fra l'altro protagonista anche in Italia nel Milan, ha parlato a Betfair in merito al possibile arrivo di Neymar alla Juventus.

Rivaldo ha dichiarato infatti che attualmente è più probabile possa trasferirsi al Barcellona anche perché è la meta che preferirebbe il giocatore stesso, ma sarebbe davvero interessante vedere Neymar giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Il brasiliano sarebbe utile al portoghese nel fornirgli tanti assist e pure nel realizzare qualche gol, togliendo così il peso totale della responsabilità dalle spalle di CR7, che secondo Rivaldo è l'unico top player nella Juventus.

L'acquisto di Neymar da parte dei bianconeri rappresenterebbe quindi un grande acquisto a livello sul piano commerciale ma anche su quello tecnico.

Il possibile arrivo di Neymar

Nelle ultime ore l'indiscrezione lanciata da alcuni giornali parlava di un possibile arrivo di Neymar alla Juventus, con i bianconeri pronti promuovere un'offerta cash da 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala, che sarebbe quindi il naturale sostituto del brasiliano al Paris Saint Germain. Un nodo da sciogliere sarebbe poi quello riguardante lo stipendio di Neymar, che attualmente percepisce 37 milioni di euro a stagione.

Ovviamente parliamo di indiscrezioni, e come tali vanno prese. Si attendono questi ultimi giorni di mercato per capire come la Juventus deciderà di agire in tema acquisti.