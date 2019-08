Il Genoa e i suoi tifosi attendevano da giorni l'arrivo di Lasse Schone. Il centrocampista ex Ajax è atterrato quest'oggi 6 agosto all'aeroporto Cristoforo Colombo intorno alla 13 con un volo charter, accolto da centinaia di supporters rossoblu e dallo staff dirigenziale del Genoa.

Aeroporto gremito per Lasse Schone: 'Non ci credevo'

Lasse Schone ha subito rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa da giocatore rossoblu: "Sono davvero molto felice di essere arrivato al Genoa.

In questo momento mi sento felice, l'accoglienza che mi hanno riservato i tifosi è fantastica e non mi aspettavo tutto ciò. E' incredibile vedere tutto questo, vedere queste persone qui per me". Sul perché abbia deciso di sposare il progetto Genoa spiega: "Si sono incastrate tante cose perfette. La città di Genova, la società. Io sono molto contento di essere venuto qui al Genoa e la mia famiglia pure è molto contenta".

Il pensiero, inevitabilmente, va già al derby contro la Sampdoria, una delle partite più attese dell'anno: "Segnare un gol su punizione nella stracittadina? Io desidero fare il massimo con questa maglia e anche qui spero di mettere a segno qualche gol su punizione".

I tifosi lo acclamano a gran voce, il pensiero come detto va già al derby, ma anche al campionato. Un giocatore con la sua esperienza potrà aiutare il Genoa a raggiungere i suoi obiettivi, intanto è riuscito a scatenare un entusiasmo che in sponda rossoblu non si respirava da tempo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Genoa

Il benvenuto a Lasse Schone è stato un bagno di folla. Il centrocampista danese svolgerà a breve le visite mediche, dopodiché la firma sul contratto che dovrebbe essere un biennale da 1,6 - 1,8 milioni di euro a stagione con opzione per il terzo anno. Lasse Schone adesso non vede l'ora di mettersi a disposizione di Aurelio Andreazzoli e di guidare il centrocampo rossoblu. Con lui i tifosi si aspettano un Genoa più competitivo, è chiaro però che servirà ancora qualche tassello per completare l'organico.

Lasse Schone, nel frattempo, ha fatto capire di essere pronto, in attesa di una conferenza stampa ufficiale che dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni. Il colpo del danese rappresenta sicuramente un innesto importante per il Genoa. Adesso la palla passa al campo, dove l'esperto centrocampista dovrà dimostrare di essere il top player visto all'Ajax.

Accoglienza più fredda, invece, per l'ex Sampdoria Riccardo Saponara.

Il trequartista è arrivato ieri al Porto Antico e ha lanciato a se stesso una nuova sfida: "Sono convinto che il Genoa sia la soluzione più congeniale per il sottoscritto. Preziosi mi voleva fortemente. I tifosi della Sampdoria saranno delusi per il mio passaggio al Genoa ma io mi ritengo un professionista e adesso desidero dare il massimo con la maglia rossoblu".