Questi sono giorni decisamente caldi per il Calciomercato: ieri la dirigenza dell'Inter ha incontrato Martina, l’agente di Edin Dzeko per trovare un’intesa per sbloccare la trattativa che continua ad essere, da ormai troppo tempo, un tira e molla tra la Roma e l’Inter.

Dall'incontro sarebbe stata confermata la volontà reciproca di iniziare questa nuova avventura insieme ma a tutt'oggi sia Dzeko che mister Conte (per il quale Edin è una priorità nel progetto Inter) aspettano novità per il trasferimento del bosniaco, che inizia ad essere turbato per questa lunga attesa.

Finora la dirigenza dell’Inter non si era mai spinta ad offrire ai giallorossi una cifra superiore ai 15 milioni di euro, ma dall’incontro di ieri si evince che la nuova offerta si avvicina ai 20 milioni richiesti dalla Roma.

Questa potrebbe essere la settimana decisiva per sbloccare l’affare ed arrivare finalmente alla fumata bianca.

La Roma alza la richiesta

Petrachi dopo aver proposto a Dzeko un rinnovo del contratto, rifiutato dal giocatore, e ritenendo l’attaccante di fondamentale importanza dopo averlo visto in campo nelle prime amichevoli di precampionato della squadra giallorossa, ha alzato il prezzo del suo cartellino da 20 milioni di euro a 20 milioni più 5 di bonus.

La Roma è consapevole del valore del giocatore e sa bene che non può farlo partire senza aver preso prima un sostituto alla sua altezza, che al momento non c’è. L’unica chiave di apertura possibile potrebbe essere l’inserimento nella trattativa di Mauro Icardi che però non sembra aver voglia di approdare nella squadra della Capitale.

Oggi sono 4 anni di Roma per Dzeko

Proprio oggi ricade il 4 anniversario dall'arrivo di Dzeko a Fiumicino quando ben 4000 sostenitori della Roma riempirono l'aeroporto per accogliere quel numero 9 che ha fatto decisamente aumentare le aspettative dei tifosi giallorossi che sognavano di lottare finalmenre alla pari con l'inarrivabile Juventus.

Nonostante in questi 4 anni ci sia stato un rapporto di amore ed odio tra i tifosi e Dzeko, ricordiamo che il bosniaco nella sua avventura giallorossa ha realizzato ben 87 gol entrando nella "all time" della società capitolina e facendo arrivare la Roma, grazie a delle prestazioni notevoli e alle 8 reti segnate, alla semifinale di Champions League nella stagione 2017-2018.

E' stato anche capocannoniere della Serie A stagione 2016-2017 con ben 29 gol e sempre nella stessa stagione ha messo a segno 8 reti in Europa League e 2 in Coppa Italia, ma alcuni supporter della Roma non gli hanno spesso perdonato i troppi errori davanti alla porta avversaria e la mancata grinta in alcuni momenti chiave della stagione.

Ora che però i tifosi vedono avvicinarsi il suo probabile addio, in molti stanno chiedendo alla società di trattenerlo per un'altra stagione.