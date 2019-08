Lasse Schone al Genoa, ormai ci siamo. Sky Sport e Gianluca Di Marzio hanno confermato i rumors delle ultime ore che vedevano il centrocampista dell'Ajax sempre più vicino ai rossoblu. Per il trentatreenne è pronto un contratto biennale sotto la lanterna, con opzione per la terza stagione e vari bonus. Un colpo da Champions League si potrebbe dire, visto che Lasse Schone è stato uno dei protagonisti della sua squadra nelle competizioni internazionali.

Il Genoa accarezza il sogno Lasse Schone

Un battitore di punizioni come pochi in Europa, grinta da vendere ed una visione di gioco che farebbe comodo a diverse squadre ambiziose della nostra Serie A. Il Genoa lo inseguiva da almeno due mesi e ora che è certo di averlo in pugno può tirare un sospiro di sollievo. Il presidente Preziosi, infatti, temeva che altre società europee potessero inserirsi nella trattativa.

A questo punto viene da pensare che il tentativo per Lucas Biglia sia stato quasi esclusivamente strategico, forse per tenere lontano dai riflettori il vero obiettivo rossoblu: Lasse Schone. Secondo fonti media nelle scorse ore il Genoa avrebbe raggiunto un'intesa totale sia col giocatore che con l'Ajax.

Lasse Schone ad un passo dal Genoa, tifosi pronti ad accoglierlo

Sui social è scoppiato l'entusiasmo dei tifosi rossoblu, alcuni dei quali azzardano un piazzamento europeo con Schone alla guida del centrocampo.

Il genoano, si sa, non ha mezze misure ed ora conta i minuti che lo separano all'arrivo del nuovo acquisto. Ancora non è noto l'orario di arrivo di Schone a Genova; potrebbero occorrere un paio di giorni o forse meno. Il fatto che l'operazione non sia ancora stata ufficializzata frena l'entusiasmo dei più scettici, ancora feriti dai ricordi legati a trattative tormentate mai andate in porto. Con Lasse Schone di certo il Genoa andrebbe a rinforzare il reparto in maniera decisiva e se la fame vien mangiando allora sarebbe lecito aspettarsi qualche altro colpo a trequarti campo e in attacco.

Il presidente Preziosi continua a lavorare in gran silenzio, il rapporto con la piazza è ormai irrimediabilmente rotto, ma con una squadra all'altezza dei sogni della tifoseria il clima potrebbe tornare più sereno.

Ben Arfa o Saponara per la trequarti

Ben Arfa resta nel mirino, pur con tutte le perplessità di Aurelio Andreazzoli che forse preferirebbe Saponara e per il quale il Genoa ha cominciato una trattativa con la Fiorentina.

Insomma il Genoa c'è e sta per battere colpi importanti sul mercato. Lasse Schone è il primo e chissà che l'ondata di entusiasmo per il suo eventuale arrivo non spinga la dirigenza a migliorare ulteriormente un organico che comunque necessita di profondi interventi per vivere stagioni più soddisfacenti di quelle precedenti.