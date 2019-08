Mauro Icardi resta tra coloro che sono sospesi. O meglio fuori, di sicuro, dal progetto Inter ma con un avvenire ancora tutto da decifrare visto che l'attaccante continua a restare sull'Aventino. Non è un mistero che l'argentino avrebbe voluto proseguire la sua esperienza in maglia nerazzurra ma sia la dirigenza che Antonio Conte sono stati chiari: per l'ex capitano non c'è spazio. Dall'altra parte il giocatore e la vulcanica moglie manager ascoltano dirigenti e valutano offerte ma, al momento, hanno rispedito al mittente quasi tutte le proposte ricevute.

Nelle ultime ore si era parlato con insistenza del passaggio del centravanti al Monaco per 60 milioni di euro. Ipotesi che, secondo quanto riferito dal portale argentino Tyc Sports, Wanda Nara avrebbe smentito. Ufficiale, invece, la riconferma della vulcanica opinionista a Tiki Taka dove ritroverà Cassano e Bobo Vieri con i quali si è spesso scontrata nel corso della passata stagione.

Wanda Nara e i rumors relativi al trasferimento di Icardi al Monaco

Secondo la Rai il Monaco aveva fatto passi importanti per assicurarsi le prestazioni di Mauro Icardi.

La società francese avrebbe messo sul piatto della bilancia sessanta milioni di euro trovando massima disponibilità a trattare da parte dell'Inter. Sulla questione sarebbe intervenuta Wanda Nara, moglie e manager del calciatore, che avrebbe riferito ai giornalisti di Tyc Sports che Icardi non sarebbe interessato a trasferirsi al club del Principato. Inoltre il portale argentino ha riferito che la società nerazzurra preferirebbe trovare una soluzione estera per Maurito per non rinforzare una rivale del campionato italiano.

Sulle tracce dell'ex capitano dell'Inter c'è sempre la Juventus. Il club bianconero può contare sulla volontà di Icardi che avrebbe già manifestato il suo gradimento a trasferirsi a Torino.

Dall'altra parte, però, la vecchia signora ha ancora in organico Higuain con Marotta che ha già chiarito di essere disposto a trattare solo se l'ex squadra metterà sul piatto della bilancia Dybala. Sullo sfondo c'è sempre il Napoli con De Laurentiis pronto a fare ponti d'oro per il centravanti.

In queste ore il patron azzurro avrebbe lanciato un ultimatum all'entourage del giocatore manifestando l'intenzione di non andare oltre la data di inizio del campionato per la definizione della trattativa.

La show girl opinionista a Tiki Taka con Cassano e Vieri

Nel frattempo Mediaset ha ufficializzato la riconferma di Wanda Nara nel ruolo di opinionista a Tiki Taka, la trasmissione sportiva condotta da Pierluigi Pardo.

"La vulcanica showgirl e moglie e procuratrice di Mauro Icardi affiancherà il padrone di casa" - riferisce la nota stampa diffusa dai vertici di Cologno Monzese.

Nel comunicato viene annunciata la partecipazione alle puntate della nuova stagione del programma televisivo di Italia 1 di Antonio Cassano e Christian Vieri con i quali la show girl argentina è stata protagonista di roventi discussioni nei mesi scorsi.

Di sicuro non mancheranno le scintille fin dalla prima puntata in programma domenica 25 agosto in prima serata con inizio alle 21:30.