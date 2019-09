L’Inter farà il suo esordio nel Gruppo F della Champions League martedì 17 settembre 2019 alle ore 18.55. I nerazzurri affronteranno lo Slavia Praga a San Siro. La prima sfida europea di questa stagione sarà agevole e non bisognerà commettere errori se non si vorrà già compromettere l’avventura. Seguiranno poi le sfide contro le più quotate Barcellona e Borussia Dortmund nelle giornate successive.

La società nerazzurra ha messo a disposizione dal 30 agosto il Champions League Pack, un mini abbonamento per le partite casalinghe della fase a gironi. Dopo una prima fase di prelazione (valida fino al 2 settembre), potranno poi acquistare i tagliandi anche tutti gli altri tifosi, qualora ci fossero posti residui.

Oltre al pacchetto di 3 partite, c’è già la possibilità di acquistare i biglietti per Inter-Slavia Praga.

La vendita sarà riservata a quei posti non acquistabili tramite il Champions League Pack, poi dalla giornata di mercoledì 4 settembre 2019 si potranno scegliere anche quelli di tutti i settori dello stadio, fino all’esaurimento dei posti.

Listino prezzi per la partita Inter-Slavia Praga

I prezzi dei biglietti per assistere alla partita tra Inter e Slavia Praga partono da 55 euro (secondo anello arancio o primo anello verde) ed arrivano a 115 euro (primo anello rosso).

A disposizione anche posti a 60 euro (secondo anello rosso), 65 euro (primo anello arancio laterale), 75 euro (primo anello rosso laterale) e 85 euro (primo anello arancio). I tifosi Under 16 pagano 35 euro nei settori a loro riservati. C’è la possibilità di acquistare i biglietti online su Inter.it/tickets oppure presso gli oltre 500 punti vendita della rete Vivaticket. A disposizione anche lo sportello presso l’InterStore di Milano in Galleria Passarella 2, aperto con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 da giovedì a sabato.

Non ci sono precedenti tra Inter e Slavia Praga

Inter e Slavia Praga non si sono affrontate in passato, ma nella stagione 2016/17 di Europa League, durante la fase a gironi, i nerazzurri incrociarono i "cugini" dello Sparta Praga, ottenendo una vittoria e una sconfitta. L’andata alla Generali Arena finì 3-1 per i cechi. Václav Kadlec aprì le marcature dopo pochi minuti e raddoppiò prima della mezz’ora.

Nella ripresa accorciò le distanze Rodrigo Palacio, ma Mario Holek permise ai cechi di allungare nuovamente. Il ritorno a San Siro vide i nerazzurri imporsi per 2-1, grazie alla doppietta di Éder, con goal di Lukáš Mareček nel mezzo. Al termine della fase a gironi, l’Inter fu eliminata, dopo aver concluso all’ultimo posto, mentre i cechi ottennero il primato nel raggruppamento.

Nella stagione 1986/87, invece, ci fu un doppio confronto contro un’altra squadra della capitale, ovvero il Dukla Praga.

Le due compagini si sfidarono agli ottavi di finale della Coppa UEFA. L’andata allo Stadion Juliska finì 0-1 con rete di Alessandro Altobelli. Il ritorno a San Siro terminò 0-0. Nerazzurri qualificati al turno successivo, dove poi vennero eliminati dall’IFK Göteborg.