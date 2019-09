I rossoneri hanno già chiuso diversi acquisti questa estate: Theo Hernandez, Leo Duarte, Ismael Bennacer, Rade Krunic e Rafael Leao. Tuttavia, sembra che non siano ancora finiti, poiché Sky Sport Italia ha riferito che Ante Rebic è sul punto di completare il trasferimento in prestito da Francoforte, con un'opzione di acquisto fissata a 25 milioni di euro più i bonus, che potrebbero far lievitare la cifra a circa 30 milioni di euro.

Il 25enne ha impressionato in Bundesliga, segnando 25 goal e fornendo 12 assist in 100 presenze. Ha precedenti esperienze in Serie A, infatti ha militato nelle file della Fiorentina, mentre ha 28 presenze con la Croazia e quindi ha sicuramente molta esperienza ad alto livello. Il Milan è alla ricerca di un giocatore in grado di giocare forse come secondo attaccante dietro Krzysztof Piatek. Il ritmo, il movimento, la creatività e la pericolosità in zona goal di Rebic potrebbero garantire che il croato sia il partner ideale per l'allenatore Marco Giampaolo.

Il nazionale croato è stato visto a Milano domenica sera, e quindi sembra che le formalità del suo passaggio per unirsi al Milan saranno completate prima della scadenza. Nel frattempo, il rapporto aggiunge che non solo l'accordo con il Francoforte prevede che Andre Silva si muova nella direzione opposta con un contratto di prestito, ma che la firma di Rebic non escluda la possibilità di un altro acquisto in attacco.

Calciomercato Milan, dopo Rebic potrebbe arrivare Taison: Correa sempre più difficile

Maldini e Boban stanno lavorando per rafforzare il reparto offensivo rossonero e dopo aver praticamente perfezionato l'acquisto di Ante Rebic, il nome sul tavolo è quello di Taison dello Shakhtar Donetsk. È una trattativa difficile, poiché il club ucraino ha chiesto che venga pagata l'intera clausola rescissoria.

Nelle ultime ore c'è stato un piccolo barlume di speranza, infatti lo Shakhtar sembra aver ammorbidito la sua posizione. Il Milan sta lavorando per chiudere l'affare per un trasferimento definitivo, ma la situazione rimane difficile. Ad aumentare le possibilità, però, della lieta conclusione dell'affare c'è l'assenso del giocatore al trasferimento, il quale potrebbe fare pressione sul proprio club al fine di consentire ai rossoneri di chiudere l'operazione a delle condizioni favorevoli.

I rossoneri, però, non hanno del tutto perso le speranze di arrivare all'argentino dell'Atletico Madrid Angel Correa. Nelle prossime ore, infatti, Maldini e Boban potrebbero presentare una nuova proposta per cercare di convincere il club madrileno. Anche in questa trattativa, il fattore che potrebbe giocare a favore del Milan, sarebbe il gradimento del giocatore per la nuova destinazione.