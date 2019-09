Questa sera alle ore 22 suoneranno le sirene che sanciranno la fine di questa sessione di mercato che per la Juventus, ma anche per tanti altri top-club, è stata molto faticosa soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Nonostante la chiusura imminente, Fabio Paratici prima della gara casalinga contro il Napoli non avrebbe escluso altri colpi in extremis.

Le parole sibilline del ds bianconero si riferivano probabilmente ad una trattativa in piedi da settimane, ma finora sconosciuta agli addetti ai lavori.

Da qualche tempo, infatti, Juventus e Barcellona sarebbero costantemente in contatto perché il club torinese avrebbero chiesto Ivan Rakitic a quello catalano. I blaugrana cederebbero volentieri il 31enne croato che non sarebbe più considerato un titolare dal tecnico Valverde, ma in cambio non vorrebbero né Emre Can né Mario Mandzukic, bensì Federico Bernardeschi.

L'operazione al momento pare sia in una fase di stallo per valutazioni divergenti: infatti gli spagnoli vorrebbero uno scambio alla pari, mentre i torinesi pretenderebbero un conguaglio.

Se l'affare si concretizzasse sarebbe clamoroso perché l'ex viola sarebbe una delle pedine preferite di Maurizio Sarri.

Il poco tempo a disposizione dovrebbe deporre a sfavore del lieto fine soprattutto per il Barça e, di conseguenza, la dirigenza della Continassa in cambio di Rakitic potrebbe proporre in blocco Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Mario Mandzukic.

Il possibile ritorno di Benatia

Le ultime ore di Calciomercato potrebbero riguardare, oltre al centrocampo e all'attacco, anche il pacchetto arretrato.

Il pesante infortunio che ha colpito Giorgio Chiellini (domani il capitano dovrebbe sottoporsi ad intervento chirurgico per la riduzione della lesione del crociato del ginocchio sinistro) potrebbe cambiare lo status di uomo mercato attribuito a Daniele Rugani, o magari no.

La Juve opterebbe per una cessione del centrale toscano allo scopo di realizzare una buona plusvalenza, mentre al suo posto potrebbe puntare su un profilo over 30 e low cost.

Dunque, al di là di Samuel Umtiti del Barcellona (che ha 25 anni) ci sarebbero Medhi Benatia e Jerome Boateng.

Il marocchino a gennaio ha chiesto e ottenuto il divorzio dalla Juventus per incomprensioni con Massimiliano Allegri e si è trasferito all'Al-Duhail. A giugno sarebbe stato contattato da Fabio Paratici per un ritorno sotto la Mole e lui, nonostante abbia affermato in una recente intervista di trovarsi bene in Qatar, avrebbe dato la sua disponibilità.

Meno calda sembrerebbe la pista che porta al tedesco del Bayern Monaco. Boateng sabato contro il Mainz è rimasto in panchina e ieri non si è allenato con la squadra. In patria i media vedrebbero il giocatore molto vicino al club di Andrea Agnelli.