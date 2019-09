L'Inter è al lavoro in questa sosta per le nazionali con parte della rosa a disposizione e prepara il match della terza giornata di campionato che vedrà la squadra di Conte affrontare a San Siro, sabato 14 settembre ore 20:45, l'Udinese dell'ex juventino Tudor, compagno di squadra in bianconero dell'attuale tecnico dell'Inter. Già dalla quarta giornata ci sarà il derby milanese, nel mezzo è previsto l'esordio in Champions League contro lo Slavia Praga.

La dirigenza dell'Inter prosegue il suo lavoro sul mercato, nonostante la recente chiusura della sessione estiva: l'amministratore delegato Marotta è sempre molto attento alle occasioni, non solo per gennaio 2020, ma anche per la prossima stagione. Si studia infatti il mercato dei parametri zero: recentemente si è parlato di un interesse per Eriksen, in scadenza di contratto nel 2020 con il Tottenham, ma nelle ultime ore arriva un'indiscrezione lanciata da Tuttosport che confermerebbe l'interesse dell'Inter per il centrocampista offensivo del Borussia Dortmund, Mario Gotze.

Inter, Mario Gotze nel mirino secondo Tuttosport

E' stato il giocatore decisivo per la Germania nel Mondiale 2014, all'età di 22 anni ha trascinato i suoi compagni di nazionale all'importante trionfo in Brasile segnando il gol decisivo nella finale contro l'Argentina: parliamo ovviamente di Mario Gotze, centrocampista offensivo del Borussia Dortmund, cresciuto proprio nella società tedesca per poi successivamente trasferirsi al Bayern Monaco.

Nella società bavarese non ha di certo brillato e non ha mantenuto le aspettative e nel 2016 è ritornato al Borussia Dortmund firmando un contratto fino al 2020. Il prossimo anno andrà in scadenza e l'Inter starebbe pensando a lui per rafforzare il settore offensivo. Sarebbe un'occasione, considerando la qualità del giocatore e l'età (il prossimo anno avrà 28 anni).

Il mercato nerazzurro

Il prossimo anno l'Inter dovrà fronteggiare molte spese associate agli acquisti effettuati in questo Calciomercato estivo: diversi giocatori sono arrivati infatti in prestito con diritto di riscatto o in ogni caso sono stati acquistati con dilazioni di pagamento in più anni.

Ecco perché Marotta sta cercando di seguire i parametri zero più interessanti, così da evitare esborsi eccessivi per i cartellini dei giocatori. Eriksen e Gotze sono due dei giocatori che più interessano per la prossima stagione: a proposito del danese, la concorrenza è notevole. Ci sarebbe infatti la Juventus ma anche Barcellona e Real Madrid sul centrocampista offensivo del Tottenham. Alcune indiscrezioni parlano anche di una possibile offerta cash in gennaio dell'Inter per il danese, anche se non arrivano conferme a riguardo.