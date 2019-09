La Juventus raccoglie un'altra importante vittoria in campionato contro la Spal, avvicinandosi al match contro l'Inter con la possibilità, in caso di vittoria, di superarla in classifica. Ma prima del big match di Serie A di domenica 6 ottobre, è attesa la seconda giornata di Champions League, dove la Juve si confronterà all'Allianz Stadium con il Bayer Leverkusen. In caso di vittoria, la squadra di Maurizio Sarri getterebbe la basi per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Nonostante l'argomento principale sia il calcio giocato, non mancano le voci sul Calciomercato, in particolar modo l'ultima arriva dall'Inghilterra e, come confermato da calciomercato.com, riguarda il portiere del Manchester United David De Gea. Secondo le ultime indiscrezioni, il suo agente sportivo Pedro Mendes (famoso anche per essere il procuratore di Cristiano Ronaldo) vorrebbe che lasciasse la società inglese, e la destinazione preferita sarebbe proprio la Juventus. Trattativa però difficilmente realizzabile in quanto i bianconeri hanno già due ottimi portieri.

Pedro Mendes avrebbe proposto De Gea alla Juventus

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, Pedro Mendes avrebbe offerto David De Gea alla Juventus, nonostante il recente rinnovo di contratto del portiere spagnolo con il Manchester United. Offerta che però non sarebbe stata considerata dai bianconeri, in quanto attualmente la dirigenza è soddisfatta del rendimento dei due portiere presenti nella rosa, Szczesny e Buffon. Il polacco, nonostante il recente errore contro il Brescia, si è dimostrato in questo inizio stagione un portiere affidabile così come l'italiano, che nelle due volte che è stato chiamato in causa ha risposto presente, soprattutto contro l'Hellas Verona, dove ha compiuto un autentico capolavoro sul tiro di Miguel Veloso.

Il mercato della Juve

Se quindi dal punto di vista dei portieri non ci dovrebbero essere novità per questa stagione, è possibile che a gennaio ci sarà qualche cessione pesante, per alleggerire una rosa che resta molto ricca di giocatori. Il difensore centrale Rugani, il centrocampista Emre Can, la punta Mandzukic ed i recuperati Perin e Pjaca sembrerebbero i giocatori più a rischio partenza per i bianconeri, anche se Sarri nel post partita di Juventus-Spal ha sottolineato che il tedesco potrà essere molto utile ai bianconeri durante la stagione.

Riguardo invece a Perin e Pjaca, sembrerebbe scontata la loro cessione, soprattutto perché hanno bisogno di giocare: per il portiere ex Genoa possibile cessione allo Sporting Lisbona, mentre il centrocampista offensivo croato interesserebbe a Sampdoria e Genoa.