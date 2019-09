Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Erling Haland, fortissimo attaccante norvegese che ha davvero stupito in questo inizio di stagione. Si tratta di un giocatore molto fisico, che ha solo diciannove anni e che per le sue prestazioni è finito nel mirino di alcune big del calcio europeo, come Juventus, Real Madrid e Manchester United.

Haland ha già segnato ben diciassette reti in questa stagione; in Champions League è stato autore di una splendida tripletta contro il Genk (al suo esordio nella massima competizione calcistica continentale). L'attaccante nordico ha dimostrato di avere anche una buona tecnica, a dispetto del fisico statuario, oltre ad un senso del gol innato. Stando a quanto riporta la stampa austriaca, il prezzo dell'attaccante del Salisburgo sarebbe arrivato fino a quindici milioni di euro e il club bianconero vorrebbe anticipare la concorrenza.

Il procuratore del giocatore è Mino Raiola, che ha ottimi rapporti con la dirigenza della Juventus, ma che sta valutando anche l'interesse mostrato dal Manchester United per il giovane calciatore.

Mercato Juventus, a gennaio potrebbe arrivare lo scambio Meunier-Emre Can

Prossima sessione di mercato che già si preannuncia movimentata in casa bianconera. Attenzione anche alla situazione relativa ad Emre Can.

Il centrocampista tedesco di origini turche, infatti, è stato escluso dalla lista della Champions League e non è certamente considerato intoccabile dal tecnico bianconero Maurizio Sarri. La situazione è assolutamente delicata, dal momento che il centrocampista chiede spazio. Se non dovesse trovarlo, potrebbe dare il suo addio alla Juventus già nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Il Paris Saint Germain potrebbe tornare alla carica già a gennaio e approfittare di questa situazione.

I campioni di Francia, infatti, non hanno di certo tolto gli occhi sul giocatore tedesco, che tanto piace al tecnico dei transalpini Thomas Tuchel. Fabio Paratici ha un ottimo rapporto con il direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo, che potrebbe mettere sul piatto Thomas Meunier. Il terzino belga non ha ancora rinnovato e i francesi, per non perderlo a zero, potrebbero sacrificarlo a gennaio.

Si tratterebbe di una buona opportunità per la Juventus, che segue attentamente questa situazione. Al club bianconero servirebbe un terzino, considerando il fatto che dopo l'infortunio di De Sciglio ora c'è solo Alex Sandro a coprire la fascia sinistra. A gennaio la Juventus, comunque, dovrà risolvere anche la situazione di Paulo Dybala che per il momento non sta trovando grande spazio.