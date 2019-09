A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, il Napoli mette a segno ufficialmente un altro colpo. Fernando Llorente indosserà i colori azzurri per la prossima stagione. A dare l'annuncio è il calciatore stesso, tramite un post sui suoi profili social. Contemporaneamente, il Presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis ha accolto l'attaccante spagnolo con un cinguettio su Twitter. Llorente arriva a parametro zero, con un contratto biennale, dopo l'esperienza inglese al Tottenham. E il popolo partenopeo esulta sui social.

Llorente al Napoli

La voce sempre più insistente del futuro arrivo di Fernando Llorente sul suolo partenopeo, aleggiava già da molto. Solo oggi, però, la notizia viene confermata ufficialmente, proprio dal diretto interessato, con un post sui suoi canali social. Subito dopo, anche la pagina ufficiale del club ha salutato il nuovo acquisto. Anche il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto far sentire subito il suo calore al calciatore spagnolo.

Con un post su Twitter, come ormai da tradizione per i nuovi arrivi, De Laurentiis ha salutato l'attaccante con un semplice, ma efficace, ''Benvenuto Fernando''.

Llorente arriva al Napoli dopo due stagioni al Tottenham e a parametro zero. L'attaccante vestirà i colori partenopei con un contratto di due anni. Attese per oggi pomeriggio le visite mediche a Villa Stuart. Un elemento importante che si aggiunge alla squadra di mister Ancelotti, deciso a portare grandi risultati a casa.

Sembrerebbe che proprio l'allenatore azzurro abbia voluto fortemente l'attaccante spagnolo. Merito della sua grande esperienza e delle prestazioni con la maglia del Tottenham nello scorso anno.

I tifosi festeggiano

Fernando Llorente è arrivato a Napoli questa mattina. L'acquisto del giocatore spagnolo fa sognare i tifosi. In tanti hanno mostrato il loro entusiasmo nei confronti dell'attaccante che promette di fare grandi cose per il club.

La gioia dei tifosi partenopei non è da sottovalutare, visto il passato del giocatore. Infatti, Llorente era approdato sul suolo italiano già nel 2013, ma vestendo i colori bianconeri della Juventus. In tre anni, l'attaccante ha realizzato 23 reti con ben 66 presenze in campo.

Grazie alla sua esperienza, Fernando Llorente rimane nel cuore dei bianconeri e non solo. Dopo l'annuncio del Napoli, il calciatore ha ringraziato il Tottenham e i suoi tifosi.

Con un lungo post di addio, ha salutato i suoi sostenitori inglesi scrivendo: ''Resterete per sempre nel mio cuore''. Intanto, i tifosi partenopei esultano sui social e si preparano a vederlo scendere in campo. Chissà che la prossima sfida in casa contro la Sampdoria non diventi il debutto del nuovo acquisto spagnolo.