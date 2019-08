Il Calciomercato dell’Inter è tutto concentrato sull'attacco. Alexis Sanchez è il nome più caldo ma a Conte servirebbe anche un secondo centravanti. Romelu Lukaku, oggi in campo da titolare contro il Lecce, non basta, serve un suo alter ego per le tre competizioni. Marotta studia le soluzioni, poche le risorse per il prossimo obiettivo nerazzurro e così viene sondato il mercato dei giocatori svincolati. Due sono le idee forti, che però vanno vagliate con attenzione, nel frattempo continua la telenovela Icardi che oggi è più lontano dal Napoli.

Calciomercato Inter: è la settimana di Alexis Sanchez

A proposito di telenovela anche in entrata il calciomercato dell’Inter ne sta vivendo una parecchio lunga. Riguarda Alexis Sanchez, attaccante cileno che ogni giorno è più vicino ad approdare a Milano ma per cui ancora non è stato trovato un accordo definitivo. Secondo il Daily Mirror mercoledì potrebbe essere la giornata giusta per vedere l’ex Udinese sbarcare a Milano.

Prima però ci sono da limare i dettagli sul pesantissimo ingaggio da circa 30 milioni di euro all’anno. È ovvio che l’Inter non ha nessuna intenzione di arrivare a quello stipendio ma il Manchester United ha già dato l’ok alla partecipazione per il pagamento dell’ingaggio. Manca quindi solo l’accordo sulla cifra che i Red Devils dovrebbero versare all'Inter per partecipare al pagamento.

Poi arriverà il via libera visto che sulla formula del trasferimento non ci sono dubbi, sarà prestito annuale oneroso con riscatto fissato sui 20 milioni alla fine di questa stagione. Nelle idee di Conte Sanchez si giocherà il posto tra i titolari con Lautaro Martinez come seconda punta al fianco di Romelu Lukaku.

Vice-Lukaku: due nuove idee per l’Inter

Il belga è stato il fiore all’occhiello del calciomercato dell’Inter fino a questo momento. Il problema è che la sua sola presenza non può bastare in rosa visto che i nerazzurri saranno impegnati in campionato, Champions League e Coppa Italia. Dopo aver sognato per tutta l’estate Edin Dzeko, Marotta ora cerca altre idee per il posto di vice Lukaku al momento sguarnito.

Conte vorrebbe sempre in campo una prima punta di peso, così viene sondato il mercato degli svincolati.

Le ultime due idee sarebbero Wilfried Bony e Seydou Doumbia. Il primo ha trentuno anni, gli ultimi sei mesi li ha giocati in Qatar dopo una lunga esperienza in Inghilterra dove è arrivato anche a vestire la maglia del Manchester City. I citizens dovevano essere il trampolino di lancio di una grande carriera ma così non è stato.

Il secondo già conosce il campionato italiano dopo l’esperienza alla Roma di sei mesi nel 2015 con due gol in quattordici gare. Dopo essere esploso con 50 gol in 64 partite nello Young Boys, Doumbia ha giocato gran parte della sua carriera nel CSKA Mosca mentre nell’ultima stagione è stato protagonista con la maglia del Girona in Spagna.

Llorente complica la situazione Icardi

Un’idea low cost per il calciomercato dell’Inter in attacco è stata anche quella di portare a Milano Fernando Llorente.

L’iberico ha giocato per Conte nella Juve ma non riabbraccerà il suo ex tecnico visto che, secondo il Corriere dello Sport, ha scelto il Napoli. De Laurentiis ha strappato il sì del giocatore con un’offerta da 2,5 milioni all’anno per due stagioni. Il “colpo” dei campani verrà ufficializzato solo se Icardi dirà definitivamente no al corteggiamento azzurro.

Ed è qui il problema per l’Inter che rischia non solo di perdere una possibile alternativa a Lukaku ma anche di vedersi complicare la telenovela dell’ex capitano. Se De Laurentiis decidesse di dire basta rimarrebbe solo la Juve in corsa per Icardi, i bianconeri però devono cedere Dybala e Mandzukic prima di fare la propria offerta. Lo scenario sembra molto difficile visto che le trattative chiudono tra una settimana. Il calciomercato dell’Inter si muove così in attacco tra Sanchez, la ricerca di un vice Lukaku e il caso Icardi che diventa sempre più esplosivo.