Queste sono le ultime ore di mercato e tutte le società sono al lavoro per cogliere le ultime opportunità per rinforzare le rispettive rose. Anche la Juventus sarebbe al centro di alcune trattative e in particolare avrebbe un filo diretto con il Barcellona e le parti avrebbero messo sul tavolo diversi giocatori. Stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, i nomi al centro dei discorsi tra i blaugrana e i bianconeri sarebbero quelli di Daniele Rugani, Samuel Umtiti, Jean - Clair Todibo, Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi. Le parti starebbero provando a fare questi due scambi, con il Barcellona che vorrebbe il numero 24 juventino. La Juve, invece, vorrebbe provare ad arrivare a Ivan Rakitic.

Per liberare il croato il Barcellona avrebbe chiesto Federico Bernardeschi.

Scambi in stand by tra Juve e Barcellona

La Juventus e il Barcellona in queste ore si starebbero sentendo per provare a chiudere alcune operazioni di mercato. Al momento le parti non avrebbero trovato un accordo e perciò le trattative sarebbero in stand - by. La Juve avrebbe chiesto al club catalano Ivan Rakitic, il Barcellona dal canto suo vorrebbe in cambio Federico Bernardeschi. Paratici per dare il numero 33 juventino ai blaugrana vorrebbe un conguaglio economico.

Il Barcellona, invece, vorrebbe fare uno scambio alla pari tra Rakitic e Bernardeschi. Sul tavolo delle trattative ci sarebbero altri tre calciatori e si tratterebbe di Daniele Rugani, Samuel Umtiti e Jean - Clair Todibo. Dopo l'infortunio di Giorgio Chiellini la Juve avrebbe sondato il mercato per cercare un profilo che possa sostituire il Capitano juventino. Il Barcellona potrebbe risolvere il problema dei bianconeri cedendo proprio Umtiti in cambio di Rugani. Ma anche in questo caso bianconeri e blaugrana non avrebbero trovato l'intesa definitiva.

Paratici avrebbe fatto un tentativo per Savic

L'infortunio di Giorgio Chiellini avrebbe in parte cambiato i piani di mercato della Juve. Infatti, Fabio Paratici dopo aver saputo che il difensore bianconero dovrà stare fermo per diversi mesi si è messo subito all'opera per vedere se il mercato offriva qualche opportunità. Il dirigente della Juve avrebbe chiamato l'Atletico Madrid per parlare di Savic.

La risposta degli spagnoli sarebbe stata piuttosto perentoria visto che avrebbero richiesto il pagamento delle clausola rescissoria che è di 80 milioni. A quel punto la Juve avrebbe fatto un sondaggio per Jerome Boateng, ma al momento la trattativa per il difensore tedesco sarebbe in stand by. Dunque queste ultime ore di mercato si preannunciano frenetiche e chissà che per la Juve non ci possa essere qualche sorpresa.