La Juventus, in questi giorni, sta cercando di fare le ultime operazioni di mercato. In particolare la speranza sarebbe quella di cedere qualche giocatore che rischia di essere escluso dalla lista Champions. Al momento tutte le situazioni dei sembrano essere in stand-by. Infatti, la Roma ha preso Smalling e perciò ha abbandonato la pista Rugani. Mentre Mandzukic non sembra intenzionato ad accettare la corte del Paris Saint Germain.

Poi c'è da monitorare la situazione di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino potrebbe interessare al Paris Saint Germain soprattutto se dovesse partire Neymar. Ma al momento dalla Francia non sarebbero arrivati dei segnali alla Juve per Paulo Dybala. Dunque anche in questo caso, la situazione sembra essere in stand-by.

Dybala diviso tra campo e mercato

Paulo Dybala resta ancora al centro del mercato.

Oggi, però, il numero 10 juventino ha incassato gli elogi di Giovanni Martusciello. Il vice di Maurizio Sarri ha parlato in modo molto entusiasta di Paulo Dybala: "L'ho visto benissimo, come da quando è arrivato. È un giocatore veramente forte, può fare diversi ruoli". Dunque il numero 10 juventino è in ballottaggio con Gonzalo Higuain per la partita contro il Napoli e avrebbe anche alcune chance di poterla spuntare sul Pipita.

Inoltre, come ha rivelato lo stesso Martusciello il numero 10 juventino non sembra distratto dalle voci di mercato: "Dybala, nonostante le tante chiacchiere di mercato è molto concentrato, è un ragazzo per bene", ha dichiarato il vice di Maurizio Sarri durante la conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Napoli.

Da definire il futuro di Mandzukic

Negli ultimi giorni, il Paris Saint Germain si era fatto avanti per arrivare a Mario Mandzukic.

Ma il croato ha respinto la corte del club transalpino e sembra intenzionato a rimanere a Torino. Chissà che però gli ultimissimi giorni di mercato non possano riservare qualche sorpresa per Mario Mandzukic. Non è da escludere che magari la Juve possa provare ad offrire il croato all'Inter per arrivare a Mauro Icardi anche se questa sembra essere più che altro una suggestione.

La Juve si sarebbe assicurata Han

La Juventus, oggi, si sarebbe assicurata il giovane Han.

Infatti, i bianconeri avrebbero trovato un'intesa con il Cagliari sulla base di 5 milioni. Adesso resta da capire se Han verrà girato in prestito oppure se resterà a disposizione della squadra Under 23 della Juventus. Le valutazioni sul suo futuro verranno fatte nelle prossime ore. Fabio Paratici seguiva Han da diverse stagioni e adesso sarebbe riuscito a prenderselo assicurandosi le sue prestazioni sportive dal Cagliari.