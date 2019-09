Adesso il Fantacalcio entra davvero nel vivo. Dopo la chiusura del calciomercato di Serie A avvenuta lo scorso 2 settembre si conoscono finalmente le rose definitive delle venti squadre. E dunque si può davvero andare a caccia di consigli utili in vista dell'asta che in tanti hanno organizzato proprio in questo periodo, complice anche la sosta del campionato per gli impegni della nazionale. Tanti big sono arrivati in Serie A proprio negli ultimi giorni, ecco quali sono quelli da prendere a tutti i costi.

Asta Fantacalcio: Sanchez nuova stella

In tanti punteranno su Mario Balotelli. Supermario torna in Serie A con la maglia del Brescia e sarà senz'altro un titolare fisso nella formazione di Corini. Sul suo talento non si discute, è molto motivato nel voler riconquistare la nazionale e prenderlo potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare. Sempre nel Brescia si può appuntare il nome del duttile Romulo.

Tra i volti nuovi ci sono due giocatori della Fiorentina che potrebbero essere dei colpi per la vostra squadra del Fantacalcio. Parliamo di Pedro, nuovo attaccante arrivato in extremis dalla Fluminense e soprattutto di Ribery. Giocatore che non ha bisogno di presentazioni, il francese è uno di quelli che davvero possono fare la differenza con la sua tecnica.

L'Inter è una delle squadre che più di tutte si è mossa in questo calciomercato.

E ha due nuovi attaccanti che senz'altro infiammeranno l'asta, vale a dire Lukaku e Sanchez. Il primo ha già segnato due gol nelle prime due giornate, il secondo è appena arrivato ma è un grande campione e sul suo rendimento positivo non ci piove. Anche il Milan ha un nuovo attaccante, vale a dire Ante Rebic. È un giocatore che conosce bene il campionato italiano per averci giocato in passato con la Fiorentina, una seconda punta tecnica che potrebbe arrivare in doppia cifra.

Un nuovo acquisto nelle ultime ore è arrivato anche in casa Napoli. Fernando Llorente non parte come titolare nella squadra di Ancelotti, ma è un centravanti esperto, uno di quelli che può sbloccare le partite difficili. Ottima soluzione per chi magari vuole puntare tutto sull'attacco partenopeo prendendo pure Mertens e Milik. Nuova stella anche in casa Roma, dove è arrivato Mkhitaryan. L'armeno, ex Arsenal e United, è un formidabile assist-man e nella formazione giallorossa dovrebbe giocare con continuità.

Hanno cambiato maglia in Serie A altri attaccanti che potrebbero fare gola come Babacar, che si è accasato al Lecce, Defrel che è passato dalla Roma al Sassuolo e Simeone che proverà a ritrovare il feeling con il gol con la maglia del Cagliari. Altre alternative utili per rinforzare la vostra squadra.