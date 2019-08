Sono giorni davvero bollenti per i tanti appassionati di Fantacalcio che si stanno preparando per l'asta che precederà l'inizio del campionato di Serie A. In molti infatti hanno deciso di riunirsi e sfidarsi con gli amici nonostante il Calciomercato sia ancora aperto. Altri invece hanno rinviato questo appuntamento dopo il 2 settembre, approfittando della pausa del campionato.

In questi giorni sono diversi i nuovi giocatori che stanno infatti arrivando nelle squadre di serie A, allungando e aggiornando dunque la lista dei possibili obiettivi per la propria fantarosa. Tutti in cerca dunque di utili consigli e di notizie, ma chi sono gli ultimi volti nuovi da appuntare?

I consigli per l'asta del Fantacalcio

Mario Balotelli ha firmato per il Brescia. Una squadra che dovrà cercare di salvarsi e che punterà molto proprio sulle capacità di Supermario oltre che sulla sua voglia di riproporsi ad alti livelli. Chiusa l'esperienza in Francia con il Nizza e il Marsiglia, l'ex stella dell'Inter vuole tornare protagonista in serie A e guadagnarsi gli Europei con la Nazionale.

Uno da prendere al volo al Fantacalcio.

Franck Ribery è un grandissimo campione che non ha certo bisogno di presentazioni. Ha speso gli ultimi dodici anni della sua carriera con il Bayern Monaco, vincendo tantissimo sia in campo nazionale che a livello europeo. Ora, a 36 anni, ha accettato la corte della Fiorentina della quale sarà un perno. Anche per lui si prevede un'asta infuocata.

Davide Zappacosta è tornato in Italia dopo l'esperienza con il Chelsea, accettando la corte della Roma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Calciomercato

Laterale destro di difesa, potrebbe essere un titolare fisso nello scacchiere di Fonseca, soprattutto se l'allenatore portoghese deciderà di spostare Florenzi nel pacchetto dei trequartisti. In ogni caso anche lui è destinato a trovare parecchio spazio.

Hirving Lozano si è accasato al Napoli dopo aver giocato per anni con il Psv ed è pronto a far sognare i tifosi partenopei. Il giocatore messicano è una punta rapida che può giocare anche come esterno offensivo, ruolo che dovrebbe svolgere nel Napoli di Ancelotti.

Promette gol, belle giocate e voti alti. Anche lui insomma è uno di quei nuovi volti del calciomercato da inserire nella lista dei possibili obiettivi.

Luca Pellegrini farà al caso di tanti appassionati in cerca di un laterale sinistro che sia quasi sempre titolare. La Juventus ha prestato al Cagliari questo giocatore per farlo maturare e affinché possa accumulare minuti nella massima serie, continuando sulla scia della passata stagione (era in prestito in rossoblù, ma dalla Roma).

Può garantire senz'altro una buona continuità di rendimento.