Oltre al calcio giocato e alle questioni mediatiche sollevate dai tecnici in queste prime giornate di Serie A , un altro argomento principale dei media italiani è il Calciomercato, nonostante si sia chiuso il 2 settembre. Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo Don Balon, Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla dirigenza della Juventus di acquistare un giocatore suo compagno al Real Madrid, che spesso è risultato decisivo non solo negli equilibri della squadra spagnola, ma anche in fase realizzativa, come è successo nella finale di Champions League di Cardiff contro la Juventus, quando realizzò uno dei gol del Real Madrid.

Juventus, Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito acquisto di Casemiro

Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo, Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito ai dirigenti bianconeri di acquistare il centrocampista brasiliano Casemiro. Il classe 1992 è da anni importante nel Real Madrid in quanto garantisce equilibrio ad una squadra molto offensiva: inoltre è stato spesso decisivo anche in fase realizzativa, sia nei colpi di testa che nei tiri da lontano.

È in scadenza di contratto nel 2021, e quindi ha evidentemente un prezzo più abbordabile e attualmente, proprio per l'imminente scadenza del contratto, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Difficilmente però il Real Madrid non proverà a ridiscutere l'intesa contrattuale, sia nel caso che voglia tenerlo, sia nel caso lo voglia cedere la prossima stagione, così da poterci guadagnare di più da una sua eventuale cessione.

Il mercato della Juventus

Attualmente la Juventus ha molta abbondanza a centrocampo e difficilmente potrebbe svilupparsi un nuovo arrivo se non ci sarà qualche cessione pesante. Uno degli indiziati nella mediana a lasciare Torino è sicuramente Emre Can, uno degli 'scontenti' insieme a Mandzukic per essere stato escluso dalla lista della Champions League. Sul tedesco ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain, che a gennaio potrebbe presentare un'offerta.

A proposito della punta croata, sarebbe vicinissimo al trasferimento in Qatar. La Juventus, oltre ad alleggerire il monte ingaggi, potrebbe incassare una discreta somma anche dalla sua cessione, si parla di circa 10 milioni di euro.

La Juventus in Serie A

La Juventus, dopo tre giornate di Serie A, ha raccolto sette punti. Un bottino discreto ma non soddisfacente per i tifosi bianconeri, se consideriamo il pareggio rimediato a Firenze sabato, contro una squadra ambiziosa ma non di certo a livello delle prime società di Serie A.

Il caldo sicuramente ha condizionato, come sottolineato anche da Sarri nel post partita, polemiche non prese benissimo da Conte che nel post partita di Inter - Udinese ha invitato il tecnico toscano a stare tranquillo in quanto adesso: "Si trova dalle parte forte..".