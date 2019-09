La stagione calcistica è ormai iniziata e già da questa settimana ritornano anche le coppe europee: nei giorni martedì, mercoledì e giovedì giocheranno Inter, Napoli, Atalanta e Juventus in Champions League, mentre Lazio e Roma esordiranno in Europa League.

A tenere banco in questi giorni non è solo il calcio giocato ma anche il Calciomercato: le ultime indiscrezioni che arrivano da Torino confermano la volontà bianconera di cedere Mandzukic entro settembre, con la società del Qatar Al Gherafa che sarebbe pronta a presentare un'offerta di 10 milioni di euro alla Juventus e sei milioni a stagione alla punta bianconera.

Non si parla però solo di cessioni, ma anche di acquisti, soprattutto in prospettiva estate 2020: ci sono infatti molti giocatori in scadenza di contratto la prossima stagione e che interessano a molte società di Serie A. Si è parlato nelle scorse settimane di Eriksen e di Alderweireld del Tottenham, ma nelle ultime ore The Sun parla anche di un possibile interesse della Juventus per il centrocampista serbo del Manchester United Nemanja Matic.

Juventus, interesserebbe Matic del Manchester United

Come conferma il noto giornale inglese anche la Juventus sarebbe interessata al centrocampista serbo del Manchester United Nemanja Matic.

Il giocatore è in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2020 e difficilmente rinnoverà, in quanto non è considerato un titolare dall'attuale tecnico del Manchester United Solskjaer. Quest'ultimo infatti sta cercando di dare fiducia ai giovani della società inglese e quindi la possibilità che il serbo possa lasciare a parametro zero il Manchester United è concreta.

Oltre alla Juventus sarebbero interessate al giocatore anche Inter e Milan, peraltro il serbo non ha nascosto la possibilità di un trasferimento in Serie A.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

La scorsa settimana ha fatto notizia la foto scattata dai figli del centrocampista serbo con Cristiano Ronaldo nel match di qualificazione europea fra Serbia e Portogallo, vinto dalla nazionale lusitana 4 a 2. Segno evidente della stima dei bambini per il portoghese, anche se alcuni giornali hanno ingigantito la notizia ponendola come possibile anticipazione di un arrivo del serbo a Torino.

Il mercato della Juventus

Resta evidente l'interesse dei bianconeri per i giocatori a parametro zero, a maggior ragione perché la Juventus dovrà stare attenta a non registrare altre perdite finanziarie nella prossima stagione.

Ecco che allora che potrebbero arrivare cessioni pesanti, su tutti i nomi più chiacchierati sono quelli di Emre Can, Rugani e Dybala, mentre allo stesso tempo la dirigenza bianconera potrebbe appunto decidere di investire sui parametro zero. Oltre ai prima già menzionati, interesserebbero anche il difensore centrale dell'Atletico Madrid Savic ed il terzino destro del Paris Saint Germain Meunier.