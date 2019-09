10' - Fazio, di forza, vince il duello con il diretto avversario, Milinkovic-Savic.

9' - Luis Alberto ci prova, la palle non impensierisce Pau Lopez.

3' - Lucas Leiva cerca e trova lo spazio, controlla la palla e la scarica verso la porta avversaria, trovando però il muro del portiere avversario, che manda la palla sul palo.

1' - La partita è iniziata. Non ci sarà Zappacosta.

Alle 18 di oggi, domenica 1 settembre, Lazio e Roma scenderanno in campo in uno stadio Olimpico gremito. La sentitissima stracittadina capitolina mette in palio punti preziosi per la classifica di Serie A.

Formazioni ufficiali, Lazio-Roma

Comunicate le formazioni ufficiali. Nei giallorossi, titolari Mancini e Zappacosta, nella squadra di Inzaghi recupera Leiva, in attacco la coppia Immobile-Correa.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe, Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari, Lulic, Luis Alberto; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Kolarov, Mancini, Fazio; Zappacosta; Cristante, Lo. Pellegrini; Zaniolo, Florenzi, Under; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Lazio-Roma: dove guardarla in tv e in diretta streaming

Lazio-Roma, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2010, sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky Sport Serie A , ma anche su Sky Calcio 1. Sarà possibile seguire il derby anche online, attraverso lo streaming fornito da Sky tramite l'applicazione Sky Go. Sarà possibile seguire il match anche attraverso i continui aggiornamenti forniti dai profili social delle due formazioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV A.S. Roma

Già da qualche ora in topic trend l'hashtag #lazioroma.