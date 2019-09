E' solamente la quarta giornata di campionato, ma il destino di una città è già ad un bivio. Il derby della Madonnina arriva con le squadre che presentano umori diametralmente opposti tra le tifoserie. Le tre vittorie su tre gare giocate da parte degli uomini di Conte fanno ben sperare il popolo nerazzurro che invece ha faticato e non poco nel pareggio di Champions League ottenuto contro lo Slavia Praga.

Il Milan dopo l'esordio di campionato da incubo a Udine ha ottenuto 6 punti in due giornate ai danni di Brescia ed Hellas Verona, con il minimo sforzo e mostrando un calcio lento e prevedibile. Sulla carta l'Inter è ampiamente favorita, ma il derby è il derby. In caso di vittoria dell'Inter il lavoro di Mister Conte e la squadra costruita su misura rispetto alle sue volontà potrà proseguire e dopo sole 4 giornate si potrà dire che l'Inter è pronta a giocarsi lo scudetto.

Il Milan scenderà in campo con la volontà di non aver nulla da perdere, con la convinzione di essere meno forte rispetto ai cugini, ma con la voglia di portare a casa i 3 punti che consentirebbero una vera e propria iniezione di fiducia che potrebbe dare la svolta ai rossoneri. Siamo pur sempre alla 4 giornata e con tutto un campionato da giocare, ci si augura sia un bel derby. Arbitra Doveri.

Situazione e probabili formazioni:

In casa Milan di sicuro sarà assente lo squalificato Calabria dopo l'espulsione rimediata a Verona oltre all'infortunato Caldara.

Rientra invece tra i convocabili Pepe Reina che siederà in panchina. In difesa Conti prende il posto di Calabria, Rodriguez pare avvantaggiato rispetto a Theo Hernandez, centrocampo con Kessiè - Biglia - Calhanoglu, Suso e uno tra Rebic e Paquetà a suggerire Piatek unica punta. Il 3-5-2 di Conte con il muro difensivo De Vrij - Skriniar - Godin dovrebbe essere confermato in blocco mentre Candreva dovrebbe partire titolare largo a destra, in caso di problemi cederà il posto a D'Ambrosio.

Asamoah a sinistra; Vecino - Brozovic - Sensi a centrocampo, panchina dall'inizio per Barella. In attacco oltre all'intoccabile Lukaku si giocano una maglia Lautaro Martinez o Politano.

Milan (4-3-2-1) – Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paqueta; Piatek. Allenatore: Giampaolo

Inter (3-5-2) – Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Allenatore: Conte

I convocati di Mister Giampaolo per il derby contro l'Inter:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić, Paquetá.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

The 23-man match squad selected by Coach Giampaolo for the derby! 🔴⚫



I convocati di Mister Conte per il derby contro il Milan:

(non ancora comunicati i convocati ufficiali)

Dove vedere il derby di Milano e le probabili quote:

Il programma della quarta giornata di campionato vedrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza, San Siro di Milano il derby della Madonnina con la stracittadina tra Milan e Inter alle ore 20.45. La partita è trasmessa in esclusiva da DAZN e quindi visibile in tutte le piattaforme online tramite app o in streaming collegandosi al sito di DAZN. Questa partita è la prima partita di Serie A del nuovo canale DAZN1 visibile per gli abbonati SKY sul 209 dell'abbonamento satellitare. Le quote previste dalla maggior parte delle società di scommesse sportive sono:

Vittoria Milan : 3,30

: 3,30 Pareggio : 3,25

: 3,25 Vittoria Inter: 2,25