Oggi pomeriggio alle ore 15:00, la Juventus di mister Sarri scenderà in campo per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Montella. Allo Stadio Franchi di Firenze è previsto il tutto esaurito. I bianconeri arrivano al match odierno reduci dalla vittoria casalinga contro il Napoli, match vinto 4-3 grazie ai gol siglati da Ronaldo, Danilo e Higuain oltre all'autogol nel finale di Koulibaly. I viola in questa stagione non hanno ancora trovato il successo.

La Juve forte dei due successi già ottenuti parte con il favore dei pronostici dalla sua parte, la Fiorentina potrà comunque contare sul supporto dei suoi tifosi.

Dove vedere il big match Fiorentina-Juventus

La partita odierna Fiorentina-Juventus verrà trasmetta in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di vedere la sfida tra i viola e i bianconeri anche in streaming sulla piattaforma SkyGo.

Sarà possibile vedere la partita anche su Now TV che da la possibilità ai propri clienti di guardare le partite di Serie A con pacchetto giornaliero, settimanale e mensile.

Le probabili formazioni delle due squadre

Vincenzo Montella molto probabilmente manderà in campo i suoi giocatori con il modulo 4-3-3. A difendere la porta viola ci sarà Dragowski. I due centrali di difesa Pezzella e Milenkovic faranno coppia con i due terzini Lirola e Dalbert.

A centrocampo dovrebbero esserci Castrovilli, Badelj e Pulgar. Il tridente d'attacco sarà composto da Chiesa, Boateng e Ribery.

Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto si affiderà al modulo 4-3-3 anche Maurizio Sarri. Tra i pali ci sarà il solito Szczesny. In difesa ci saranno Bonucci, Danilo, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo molto probabilmente ci saranno Pjanic (che agirà come sempre in fase di impostazione), Rabiot e Khedira.

In attacco spazio alla qualità di Douglas Costa, Ronaldo e Higuain. Paulo Dybala anche quest'oggi dovrebbe partire dalla panchina.

Probabile formazione; Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Chiesa, Boateng, Ribery. Allenatore: Vincenzo Montella

Probabile formazione; Juventus (4-3-3): Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Danilo, Pjanic, Rabiot, Khedira, Douglas Costa, Ronaldo, Higuain. Allenatore: Maurizio Sarri

Sarri, oggi, in vista della partita di Champions League (Fase a gironi) contro l'Atletico Madrid in programma per mercoledì 18 settembre potrebbe scegliere di fare un po' di turnover.

Montella, invece, è pronto a mandare in campo dal primo minuto Ribery, arrivato in estate dal Bayer Monaco. La sfida del Franchi si preannuncia ricca di emozioni