La sfida casalinga contro l'Udinese per allungare la striscia iniziale di vittorie e presentarsi a punteggio pieno al primo, severo banco di prova della stagione: il derby contro il Milan, con in mezzo il debutto in Champions League con lo Slavia Praga. Per l'Inter di Antonio Conte è la prima settimana di fuoco, sulla carta l'impegno contro i friulani in programma sabato 14 settembre alle 20.45 è il più abbordabile, ma il tecnico salentino non si fida certamente delle zebrette che, tra l'altro, hanno avuto un avvio di stagione in chiaroscuro: il successo sul Milan seguito dall'inattesa sconfitta contro il Parma.

La settimana dedicata alle nazionali ha lasciato il segno in senso positivo, sia per i giocatori italiani che hanno praticamente conquistato l'accesso alla fase finale dell'Europeo, sia per gli altri, in particolare i tre attaccanti. Lukaku e Lautaro sono andati in gol con le rispettive nazionali, per il Toro addirittura una tripletta. Alexis Sanchez ha messo minuti preziosi nelle gambe giocando l'amichevole terminata a reti bianche contro l'Argentina.

Per il Nino Maravilla sembra sia arrivato il momento del debutto in nerazzurro ed il destino vuole che sia contro la squadra che lo ha lanciato al grande calcio, la 'sua' Udinese.

Tornano Godin e de Vrij in difesa

La formazione nerazzurra che scenderà in campo sabato sera contro l'Udinese dovrebbe grosso modo somigliare a quella prospettata nelle scorse settimane come 'undici-tipo'. Oltre al probabile esordio di Sanchez, infatti, ci sarà anche quello di Diego Godin, perfettamente recuperato.

In retroguardia tornerà al suo posto anche de Vrij. Dunque intoccabile Handanovic in porta con il trio difensivo composto dai citati Godin e de Vrij insieme a Skriniar. Nel settore nevralgico del campo Barella dovrebbe partire dal 1', accanto a lui due punti fermi delle prime due gare di campionato come Brozovic e Sensi. Dovrebbero essere confermati sulle corsie esterne Candreva a destra ed Asamoah sul versante opposto con Lukaku e Sanchez di punta.

I precedenti a Milano

Sono 47 i precedenti tra Inter ed Udinese a Milano, parliamo ovviamente di partite di campionato, con 26 vittorie nerazzurre, 11 pareggi e 10 successi friulani. Nelle ultime otto gare in Serie A disputate al 'Meazza', l'Udinese ha però vinto ben 4 volte. Nella passata stagione l'Inter vinse di misura, 1-0 con rete decisiva realizzata da Icardi su calcio di rigore. L'ultima vittoria corsara dei bianconeri, invece, nella stagione 2017/2018 con il punteggio di 3-1.

Il primo confronto in assoluto tra le due formazioni si disputò nel lontano 1926 con il successo nerazzurro per 4-2. La sfida divenne una consuetudine del massimo campionato negli anni '80, considerato che dal 1962 al 1979 la formazione friulana mancò all'appello nel gotha del calcio italiano. Tra Inter ed Udinese, infine, anche cinque sfide di Coppa Italia tra il 1986 ed il 2006 con 4 vittorie nerazzurre ed un pareggio.