La fase a gironi della Champions League è ormai alle porte. La 1ª giornata si disputerà tra il 17 e 18 settembre 2019. Le partite della massima competizione europea verranno trasmesse in diretta tv su Sky. Una sola partita a settimana sarà in onda su Canale 5. Toccherà a Napoli-Liverpool questa volta. Il match del San Paolo si disputerà martedì sera alle ore 21.00. A seguire ci sarà il consueto appuntamento con tutti i goal della serata dagli altri campi di gioco. In attesa di scoprire i risultati delle sfide europee, diamo un’occhiata al programma della 1ª giornata.

Inter e Napoli in campo martedì

Ad inaugurare la fase a gironi sarà l’Inter. I nerazzurri ospiteranno a San Siro lo Slavia Praga alle ore 18.55. L’altro match del Gruppo F vedrà sfidarsi Borussia Dortmund e Barcellona alle ore 21.00. L’incontro del BVB Stadion sarà uno dei più interessanti della 1ª giornata di Champions League. Le due squadre non hanno mai avuto occasione di affrontarsi nella massima competizione europea, anche se c’è un precedente nella Supercoppa UEFA della stagione 1997/98.

In quell’occasione furono i catalani a spuntarla. Vinsero 2-0 al Camp Nou con i goal di Luis Enrique e Rivaldo, dopodiché pareggiarono 1-1 in trasferta. Segnò prima Giovanni, poi rispose Jörg Heinrich per i gialloneri. Oltre ai ragazzi di Antonio Conte, scenderà in campo anche il Napoli, che avrà un impegno decisamente più ostico contro il Liverpool campione d’Europa. Nel Gruppo E avremo anche Salisburgo-Genk alle ore 21.00.

Tra le altre partite di martedì 17 settembre 2019 ci saranno anche Lione-Zenit San Pietroburgo (ore 18.55) e Benfica-Lipsia nel Gruppo G, oltre a Chelsea-Valencia e Ajax-Lille nel Gruppo H.

Atalanta e Juventus in campo mercoledì

L’Atalanta scenderà in campo mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00. I ragazzi di Gian Piero Gasperini affronteranno la trasferta contro la Dinamo Zagabria. L’altro match del Gruppo C vedrà sfidarsi contemporaneamente Shakhtar Donetsk-Manchester City.

Tra gli appuntamenti da non perdere avremo PSG-Real Madrid. La partita di scena al Parco dei Principi alle ore 21.00 regalerà sicuramente emozioni. Non sarà la prima volta che si troveranno l’una di fronte all’altra queste squadre in Champions League. Nella stagione 2017/18 si affrontarono agli ottavi di finale. Si registrò un doppio successo per gli spagnoli. L’andata in casa finì 3-1. Adrien Rabiot portò in vantaggio gli ospiti al Santiago Bernabéu, dopodiché ci fu la doppietta di Cristiano Ronaldo e la rete di Marcelo.

Il ritorno in trasferta si concluse 1-2. Aprì le marcature il solito Cristiano Ronaldo, poi ci fu il momentaneo pareggio di Edinson Cavani, prima della rete di Casemiro. Nella stagione 2015/16 si affrontarono nella fase a gironi. L’andata a Parigi finì 0-0, mentre il ritorno a Madrid vide i padroni di casa imporsi 1-0 con goal di Nacho Fernández. L’altra partita del Gruppo A sarà Club Brugge-Galatasaray alle ore 18.55.

In contemporanea si disputerà anche Olympiakos-Tottenham del Gruppo B, che alle ore 21.00 proporrà Bayern Monaco-Stella Rossa. Infine, nel Gruppo D avremo la Juventus, che sarà attesa dalla trasferta insidiosa sul campo dell’Atlético Madrid. Nell’altro incontro avremo Bayer Leverkusen-Lokomotiv Mosca.