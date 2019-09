La Juventus è stata sicuramente una delle protagoniste del Calciomercato estivo soprattutto negli acquisti: gli arrivi di giocatori come De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Buffon, Pellegrini e Danilo rappresentano innesti di qualità per una rosa bianconera che attualmente ha anche molta abbondanza. Una delle difficoltà di Paratici, infatti, sono state le cessioni degli esuberi ed è probabile che il mercato di gennaio possa essere proprio dedicato all'alleggerimento della rosa bianconera.

Rimanendo però in tema acquisti, ha parlato il tecnico Graziani, da giocatore campione del mondo con la nazionale italiana di Bearzot. Lo stesso ha sottolineato l'importanza dell'acquisto del terzino brasiliano Danilo, dichiarando che gli esterni difensivi bianconeri (Alex Sandro e appunto Danilo) rappresentano la coppia di terzini migliori in Serie A e proprio per questo non si possono discutere le loro qualità.

Inoltre Graziani, a Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare di Scirea e, più in generale, della Serie A, soffermandosi anche sulla Fiorentina, che potrebbe essere la sorpresa del campionato italiano dato il notevole mercato della dirigenza toscana.

'La coppia di esterni Alex Sandro - Danilo è la migliore della Serie A'

Come dichiarato a Radio Sportiva, Graziani ha parlato dell'importanza di avere due esterni come Alex Sandro e Danilo, fra l'altro protagonisti insieme qualche anno fa con il Porto.

Lo stesso Graziani ha poi parlato di Gaetano Scirea, a trent'anni dalla morte del giocatore della Juventus: per il tecnico toscano ricordare Scirea è sempre un'emozione, per la lealtà, l'educazione ed il rispetto che hanno sempre fatto parte del suo modo di essere. Graziani ha dichiarato che piace pensare ad un Scirea in Paradiso, con la speranza e la convinzione che prima o poi lo rincontrerà. In merito, invece, alla Serie A, ha avuto modo di parlare della Fiorentina, che potrebbe rappresentare una vera e propria sorpresa del campionato italiano.

Juventus favorita in Serie A

Per quanto riguarda invece la vittoria della Serie A, difficilmente vincerà un'altra squadra che non sia la Juventus, dipenderà molto da come la squadra bianconera affronterà il campionato e dall'impegno che dovrà dedicare alla Champions League. Per il secondo ed il terzo posto la 'lotta' riguarderà probabilmente Inter e Napoli mentre per il quarto posto ci sono molte squadre candidate, su tutte Lazio, Atalanta, Roma, Milan ma secondo il tecnico toscano la candidata principale è la Roma.

Riguardo a Lukaku invece, per Graziani non si discute a livello tecnico con il sinistro, potrebbe lavorare sul destro per migliorare. Il problema attuale è che nei vivai non si lavora più sulla tecnica.