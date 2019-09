La Juventus è pronta a disputare la terza giornata di Serie A, prevista per sabato 14 settembre alle ore 15:00 contro la Fiorentina. A tenere banco, anche in questi giorni, sarebbe ancora il Calciomercato: nonostante la fine della sessione estiva di trattative, Fabio Paratici lavora già per gennaio nel tentativo di trovare di piazzare sul mercato ad alcuni esuberi. A rischio cessione ci sono diversi giocatori: si va da Emre Can a Mandzukic, esclusi dalla lista Champions League, fino a Rugani e Dybala.

Altro probabile partente è Mattia Perin: il portiere ex Genoa era stato vicino alla cessione al Benfica nel calciomercato estivo, ma per problemi fisici il trasferimento non si è concretizzato. Il giocatore infatti sta recuperando dall'infortunio nel finale della scorsa stagione, nello specifico alla spalla, che richiede necessariamente molto tempo di recupero e tanta terapia. Probabile quindi che la cessione possa svilupparsi nel mese di gennaio.

Juventus, Perin potrebbe essere ceduto a gennaio al Benfica

Come dicevamo, la società più interessata al portiere ex Genoa è sicuramente il Benfica, che in estate aveva trovato un'intesa con la Juventus per un prestito oneroso di circa 2 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Se, però, il recupero dell'estremo difensore sarà totale, la formula del trasferimento potrebbe essere a titolo definitivo, sulla base di 15 milioni di euro.

L'ex Genoa non sarebbe più nei piani della dirigenza bianconera, che almeno per questa stagione si è affidata nel ruolo di vice Szczesny a Gianluigi Buffon, che molto probabilmente chiuderà la carriera di calciatore al termine di questa stagione e dovrebbe diventare un dirigente della Juventus. Proprio Perin era arrivato dal Genoa lo scorso anno con l'intento di essere una valida alternativa al portiere polacco, un trasferimento però che si è rivelato un rischio perché gradualmente l'ex Genoa ha perso anche il posto in nazionale, anche prima del suo infortunio a fine stagione scorsa. Non sarebbe però certa però neanche la conferma di Szczesny nella prossima stagione.

Il mercato della Juventus

Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il futuro professionale di Szczesny alla Juventus sarebbe incerto: il portiere polacco potrebbe lasciare Torino, trasferendosi all'Atletico Madrid mentre l'attuale portiere della società spagnola potrebbe essere acquistato dal Manchester United. Quest'ultimo cederebbe alla Juventus David De Gea, che prima di essere venduto dovrà necessariamente firmare il rinnovo di contratto con la società inglese perché in scadenza nel 2020.

Resta però la notevole valutazione che l'Atletico Madrid fa del suo portiere, Oblak: si parla di 100 milioni di euro, una somma ritenuta eccessiva. La volontà di Manchester United e Juventus sarebbe infatti quella di avviare uno scambio alla pari fra i portieri prima menzionati.