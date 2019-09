Non è un bel periodo per i rossoneri, che potrebbero essere costretti ad esonerare l'attuale tecnico rossonero Marco Giampaolo, per provare ad invertire la rotta dopo un inizio di stagione molto preoccupante. Il Milan è una delle squadre più grandi d'Europa, ma negli ultimi dieci anni ha avuto un declino continuo. Da quando ha vinto la finale di Champions League nel 2007 e la Serie A nel 2011, i rossoneri sono scesi dalle graduatorie, sia in Italia che in Europa.

Il 2014 ha visto il Milan arrivare ottavo nel campionato nazionale e decimo la stagione successiva. Dopo aver terminato sesto e settimo in campionati più recenti, il 2018/19 ha visto un po' di miglioramento, con la squadra di Gennaro Gattuso che si è classificata quinta in Serie A. Ciò non bastò a mantenere la leggenda del Milan al comando del club, poiché fallì nel suo obiettivo di qualificarsi per la Champions League e si dimise a maggio.

Marco Giampaolo ha rimpiazzato Gattuso nella panchina rossonera, ma ha iniziato la sua avventura in modo terribile a San Siro.

Ieri sera allo Stadio San Siro, il Diavolo ha sfidato la Fiorentina di Vincenzo Montella nella speranza di lasciarsi alle spalle la brutta partenza. Ma le speranze e la realtà sono due cose molto diverse e la Viola ha letteralmente dominato la squadra rossonera per tutti i 90 minuti grazie a delle sontuose prestazioni dei suoi uomini migliori, ovvero Ribery e Chiesa.

In effetti, i rossoneri hanno fatto il loro peggior inizio di stagione in 81 anni. Hanno vinto due delle loro prime sei partite mentre hanno perso le altre quattro per la prima volta dal 1938-39. Il Milan è attualmente sedicesimo in classifica e ci sono molti tifosi infelici dopo l'umiliante sconfitta per 3-1 di domenica in casa contro la Fiorentina. Nonostante sia subentrato solo pochi mesi fa, il posto di Giampaolo è già in pericolo e rapporti dall'Italia suggeriscono che il club stia pensando di richiamare una vecchia gloria rossonera.

Shevchenko-Milan: un amore senza fine

Secondo Tuttomercatoweb il Milan è stato in contatto con Andriy Shevchenko. Il rapporto suggerisce che Giampaolo ha ancora una possibilità per salvare il suo posto nella prossima partita di campionato. Se fallisce, verrà sostituito dall'ex attaccante ucraino, che è attualmente ct dell'Ucraina. Shevchenko è molto amato a Milano, dopo aver trascorso otto anni della sua carriera a San Siro.

Durante quel periodo, segnò 175 gol in 322 presenze. Il 43enne ha avuto due periodi in cui è stato protagonista nel club, prima dal 1999 al 2006 e poi tornando in prestito dal Chelsea nel 2008-09. Se tornasse al club come allenatore, non c'è dubbio che l'eccitazione intorno al Milan si riaccenderebbe dopo il terribile avvio di stagione.