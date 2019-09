Forse ci siamo. Il tormentone-Icardi sembra avviarsi verso la conclusione proprio nell'ultima giornata del Calciomercato estivo. Dopo aver parlato a lungo di Juventus e Napoli, dopo le dichiarazioni della moglie-agente Wanda Nara relative alla volontà del centravanti argentino di restare all'Inter nonostante fosse stato apertamente considerato fuori dai piani della società, e dopo la causa legale partita proprio nei giorni scorsi, ormai sembra che il giocatore abbia accettato di lasciare Milano, destinazione Paris Saint-Germain.

Le voci, sempre più insistenti, avevano iniziato a rincorrersi già da ieri sera, domenica 1 settembre, e soprattutto si era intuito che qualcosa si era sbloccato quando proprio Wanda Nara, ospite fissa del programma sportivo Tiki Taka, poco dopo la mezzanotte aveva lasciato in tutta fretta la trasmissione per improvvisi "motivi di lavoro".

Ed ora pare proprio che dopo una lunga notte di trattative, Inter e Psg abbiano trovato la chiave di volta per sancire il trasferimento dell'ex capitano nerazzurro in Francia, dove andrebbe ad indossare la maglia dei campioni in carica della Ligue 1.

Ovviamente, come sempre, si attende di conoscere la volontà di Mauro Icardi, ma sembra che stavolta anche lui sia convinto ad accettare la proposta della società transalpina, coadiuvato proprio dalla consorte che in questi ultimi tempi, dopo aver appurato che ormai l'Inter era irremovibile nella sua posizione di chiusura, avrebbe portato avanti un'opera di convincimento nei confronti del marito, facendogli capire che per la sua carriera sarebbe stato meglio salutare la compagine milanese.

Dalla Francia sostengono che il centravanti sudamericano dovrebbe arrivare a Parigi in giornata, entro le ore 17, ma SportMediaset sostiene che il calciatore sia già alla Malpensa e pronto a partire.

Dopo essere atterrato nella capitale francese, Icardi dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito, quindi andrebbe a firmare il contratto con il Paris Saint-Germain per il prestito di un anno con (probabile) diritto di riscatto.

Icardi: rinnovo di un anno con l'Inter e passaggio in prestito al Psg

Alla fine, stando alle prime indiscrezioni che rimbalzano tra Milano e Parigi, sembra che l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, sia riuscito ad ottenere l'accordo che aveva cercato in questi ultimi tempi. Infatti il dirigente varesino, stando a quanto riportato da La Repubblica, avrebbe portato a termine la trattativa con il Paris Saint-Germain sulla base di un prestito di un anno, mentre sarebbe ancora da definire l'eventuale diritto di riscatto che, comunque, dovrebbe essere fissato intorno ai 70 milioni di euro.

L'Inter però nel corso della notte avrebbe posto un'altra condizione fondamentale per lasciar partire l'ex numero 9 in prestito: la firma del rinnovo contrattuale di un altro anno di Mauro Icardi, con la scadenza che dunque verrebbe portata al 2022.

Dunque, qualora dovesse essere confermata questa soluzione, la società milanese si sarebbe cautelata da un eventuale rientro alla Pinetina del bomber argentino dopo l'eventuale stagione al Psg. In tal caso avrebbe sì nuovamente il problema di cedere l'attaccante argentino, ma non più il rischio di perderlo a parametro zero nel giugno del 2021.

Insomma, per il momento sembra che dopo tanti "tira e molla" stia per arrivare la soluzione al caso di mercato di quest'estate, con Mauro Icardi che sarebbe pronto ad indossare la nuova maglia del Paris Saint-Germain.

Ricordiamo, infine, che nel momento in cui il giocatore dovesse cambiare squadra, verrebbe a cadere anche la causa legale presentata nei giorni scorsi al collegio arbitrale.