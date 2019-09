Ultime ore bollenti per il calciomercato di Serie A, che chiude oggi 2 settembre alle ore 22: tutte le formazioni sono al lavoro per mettere a segno gli ultimi colpi e rinforzare così le prime due rose, rinforzi che attendono anche gli allenatori che potranno lavorare sul campo senza fretta vista la sosta che attende il campionato per gli impegni della nazionale.

Roma: Mkhitaryan e Kalinic in arrivo

Ormai manca solo l'ufficialità, ma la Roma nelle ultime ore sta per mettere a segno due importanti colpi: alla corte di Fonseca infatti stanno per arrivare il centravanti Kalinic e il trequartista Mkhitaryan.

Il primo arriva dall'Atletico Madrid e sarà di fatto il vice-Dzeko, mentre il secondo arriverà in prestito dall'Arsenal. Entrambi i giocatori sono già nella capitale. Calciomercato bollente anche in uscita per i giallorossi, con Schick destinato al Lipsia e Santon che potrebbe finire in prestito alla Spal.

Icardi, Psg nuova possibile destinazione

Si cerca di capire in queste ultime ore anche quale sarà il destino di Mauro Icardi, ormai da tempo ai ferri corti con l'Inter.

Il centravanti argentino è stato accostato a molte squadre negli ultimi mesi, ma le trattative non si sono mai concretizzate. Proprio in extremis però per lui si è aperta una nuova possibile destinazione, vale a dire il Paris Saint Germain: i francesi stanno cercando un altro centravanti visti anche gli infortuni occorsi a Cavani e Mbappè. Vedremo se in giornata questo affare decollerà o meno.

Colpo Rebic per il Milan, Darmian firma per il Parma

Arrivano rinforzi anche per il Milan di Giampaolo.

I rossoneri infatti hanno chiuso per l'arrivo dell'attaccante Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte, un giocatore che conosce bene la Serie A per aver vestito in passato la maglia della Fiorentina. L'Atalanta ha chiuso per il sostituto di Skrtel in difesa: alla corte di Gasperini arriva dal Siviglia Kjaer, anche lui con un passato in A con la maglia della Roma. Ufficiale l'arrivo del difensore Matteo Darmian al Parma: il giocatore, che può ricoprire praticamente tutti i ruoli della difesa, sarà un nuovo elemento della rosa di mister D'Aversa.

Ufficiale anche l'arrivo al Napoli di Llorente: il centravanti spagnolo si è legato al club partenopeo e sarà una importante pedina per l'attacco di Ancelotti. La Sampdoria sta per accogliere il trequartista Rigoni, il Lecce continua a seguire per l'attacco Babacar del Sassuolo. Cessione in casa Genoa: il centrocampista Oscar Hiljemark si è infatti accasato alla Dinamo Mosca. La Juventus sarebbe pronta a cercare un difensore che possa prendere il posto dell'infortunato Chiellini, si parla di Boateng e di Benatia.