La Juventus è tornata con la testa al campionato archiviando non senza rimpianti il comunque positivo 2-2 del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid al debutto nella fase a gironi di Champions League 2019-2020. Ora, il prossimo appuntamento con i bianconeri nella massima competizione continentale è fissato per martedì 1 ottobre quando ospiteranno il Bayer Leverkusen allo Stadium per la seconda giornata del gruppo D.

Juventus-Bayer Leverkusen, dunque, segnerà il debutto stagionale europeo degli uomini di Maurizio Sarri all’Allianz Stadium. Il calcio d’inizio sarà dato alle ore 21 e la partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 con il commento di Pierluigi Pardo. La gara si potrà ovviamente seguire anche su Sky Sport e in diretta streaming, riservata agli stessi abbonati, sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Gli avversari dei bianconeri, focus Bayer

In Bundesliga, dopo una partenza a razzo con due vittorie nelle altrettante prime giornate (contro Paderborn 3-2 e Fortuna Dusseldorf 1-3), i prossimi euro avversari di Cristiano Ronaldo e compagni hanno in seguito rallentato nettamente la marcia, prima bloccati in casa sul nulla di fatto dall’Hoffenheim e poi travolti con un poker secco al Signal Iduna Park dal Borussia Dortmund.

Anche il debutto in Champions non è certo andato secondo le aspettative dei tifosi tedeschi, che hanno visto la propria squadra cedere per 1-2 alla Lokomotiv Mosca che si è così presa il momentaneo comando del girone.

Allenata dall’olandese ex Bvb Peter Bosz, tra gli uomini di spicco della squadra biancorossa senza dubbio quelli del pacchetto avanzato, in particolare Kevin Volland, e il talentino cresciuto in casa Kai Havertz.

Oltre il giamaicano Leon Bailey, che si è però infortunato durante la sfida della BayArena contro la Lokomotiv e difficilmente potrà essere pronto per il primo ottobre a Torino, infatti, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il giocatore dovrebbe restare lontano dai campi per almeno un mese.

I precedenti di Juventus-Bayer Leverkusen

Giocati nel 2002 per la fase a gironi di Champions League sono 2 i precedenti della partita con una vittoria per parte: 4-0 Juve a Torino (doppietta Trezeguet, Del Piero e Tudor), 3-1 Bayer a Leverkusen (gol bianconero di Tudor).

Da ricordare che in quell’edizione il club tedesco arrivò fino in finale, dove terminò la sua corsa per mano del Real Madrid.

Mentre è abbastanza recente l’ultimo confronto dei bianconeri contro una squadra tedesca che risale al 2016 per gli ottavi di finale Champions, avversario il Bayern Monaco che si impose per 4-2 ai supplementari nel match di ritorno in Baviera dopo il 2-2 dell’andata a Torino.