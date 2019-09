Il Siviglia è interessato all'ala del Milan Suso e potrebbe proporre uno scambio. Suso ha affrontato un futuro incerto con i rossoneri dopo l'arrivo di Marco Giampaolo come allenatore, con l'ex allenatore della Sampdoria che preferiva un sistema 4-3-1-2 nel quale le ali non sono di certo protagoniste.

La Gazzetta dello Sport ha riferito che la Fiorentina, la Roma ed il Lione sono state sulle tracce del giocatore durante il mercato estivo.

Nonostante queste voci, lo spagnolo è rimasto con il club, e la maggior parte delle recenti voci di mercato ha riguardato un potenziale rinnovo per il 25enne.

Calciomercato.com ha recentemente riferito che l'entourage del giocatore richiede un aumento dello stipendio da 3,5 milioni di euro all'anno a 5 milioni di euro. Allo stesso tempo lo stesso sito ha anche affermato che il nazionale spagnolo "vuole continuare la sua avventura con i rossoneri" e che i colloqui per il rinnovo sono previsti a febbraio.

In un aggiornamento dell'ultima ora lo stesso sito di calciomercato riferisce che Suso potrebbe lasciare il Milan nel prossimo mercato invernale.

Il Siviglia, squadra militante nella Liga Spagnola, sarebbe interessata al trasferimento del giocatore e potrebbe offrire un trequartista puro come parte dell'accordo. Il nome sul tavolo sarebbe quello dell'ex stella palermitana Franco Vazquez. Il club andaluso - guidato dall'ex direttore della Roma Monchi - potrebbe usare Vazquez aggiungendo una parte in denaro per cercare di portare Suso a vestire la maglia del Sivlglia. L'argentino ha realizzato 14 gol e 13 assist in 94 presenze in campionato dal suo trasferimento nel sud della Spagna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan Calciomercato

Milan, ottimismo intorno Donnarumma ma ci sono degli ostacoli

Il Milan sarebbe inoltre pronto a sedersi con Gianluigi Donnarumma e Mino Raiola per discutere di un rinnovo contrattuale. L'attuale contratto del portiere della Nazionale scade nel 2021 e il Corriere dello Sport ha recentemente riferito che il Milan non ha intenzione di lasciare entrare il giocatore nell'ultimo anno. Il dirigente milanese Zvonimir Boban ha dichiarato che il ventenne è diventato un "leader" nello spogliatoio nonostante la sua giovane età, suggerendo che il club è ansioso di tenerlo al Milan.

Calciomercato.com ha affermato nei giorni scorsi che i colloqui su un nuovo contratto avverranno "nelle prossime settimane", ma che il Milan non ha intenzione di aumentare il suo stipendio di 6 milioni di euro l'anno, col PSG ancora una volta in agguato.

L'edizione di venerdì del Corriere della Sera - citata da MilanNews - afferma che i negoziati inizieranno da una "base molto importante" in quanto "tutte le parti interessate desiderano continuare insieme il matrimonio".

Vi sarebbe tuttavia un grosso ostacolo dato dallo stipendio che attualmente Donnarumma guadagna e sarà necessario trovare un accordo all'interno di parametri che Elliott Management ritenga accettabili.