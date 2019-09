Questa mattina, la Juventus ha lasciato Madrid per tornare a Torino. Una volta rientrata a Torino la squadra si è immediatamente diretta alla Continassa per iniziare a preparare la partita contro il Verona. Il calendario della Juve è davvero serrato visto che i ragazzi di Maurizio Sarri saranno nuovamente in campo sabato alle 18. Dunque il tecnico toscano contro i gialloblù potrebbe fare qualche cambio e non è escluso che li faccia in tutti i reparti, anche se la sensazione è che a centrocampo e in attacco le novità saranno scontate.

Infatti, in mezzo al campo potrebbe esserci un turno di riposo per Sami Khedira e al suo posto potrebbe giocare uno fra Emre Can e Adrien Rabiot.

La Juve pensa già al campionato

La Juventus ha già iniziato a mettere nel mirino la gara di sabato contro il Verona. Infatti, venerdì i bianconeri si alleneranno alla Continassa visto che sarà già vigilia di campionato. Inoltre, Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa alle ore 14:30 e probabilmente al tecnico verrà fatta anche qualche domanda sulla probabile formazione da contrapporre al Verona.

La sensazione è che la Juventus farà un po' di turnover. A centrocampo è possibile che ci sia un po' di riposo per Sami Khedira. Il tedesco potrebbe essere sostituito da uno fra Emre Can e Adrien Rabiot. Sarri, però, non dovrebbe fare troppi cambi perciò non è escludere che a rifiatare possa essere Miralem Pjanic a quel punto al suo posto giocherebbe Rodrigo Bentancur con Sami Khedira e Blaise Matuidi e dunque il tedesco potrebbe poi godere di un turno di riposo contro il Brescia.

Anche in attacco probabilmente ci sarà del turnover con Federico Bernardeschi e Paulo Dybala che scalpitano per avere una maglia da titolare. La sensazione anche in questo caso è che possa esserci un solo cambio offensivo. Tutti questi dubbi si risolveranno solo dopo l'allenamento della vigilia della partita contro il Verona.

Bernardeschi: 'Risultato importante contro una squadra forte'

Ieri sera in Champions si è vista una grande Juventus che si è imposta a livello di gioco contro l'Atletico Madrid anche se gli errori su palle inattive hanno consentito agli spagnoli di strappare un 2-2.

Federico Bernardeschi ha seguito i suoi compagni dalla panchina ma ha voluto condividere su Instagram le tante emozioni vissute ieri sera: "La voglia di giocare, la gioia di vedere la mia squadra dominare per larghi tratti della partita, la rabbia per una vittoria sfumata all’ultimo minuto, - ha scritto il numero 33 juventino sul noto social - la consapevolezza di essere la Juventus". Inoltre, il giocatore bianconero si è detto comunque soddisfatto del risultato ottenuto visto che di fronte c'era un avversario forte.

Infine, Bernardeschi ieri sera al termine della partita si è allenato da solo sul campo del Wanda Metropolitano. I sostenitori bianconeri che erano ancora all'interno dello stadio hanno visto l'attaccante juventino che lavorava da solo sul terreno di gioco dell'impianto dell'Atletico e così lo hanno applaudito a lungo. Bernardeschi, su Instagram, ci ha tenuto a ringraziare i tifosi della Juve che durante l'allenamento lo hanno acclamato: "Un grazie speciale per chi dopo la partita mi ha applaudito e regalato emozioni uniche, brividi".