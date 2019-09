In casa Juventus si sta lavorando per definire il futuro di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero la scorsa settimana non è stato convocato per la partita contro la Fiorentina proprio perché è al centro di alcune trattative. In particolare, sarebbero due le squadre interessate al centravanti croato, ovvero Al Gharafa e Al Rayyan.

I due club del Qatar, dunque, si starebbero contendendo il giocatore juventino, con la società di Doha che in questa fase sarebbe in vantaggio.

A questo punto non resta che attendere di capire cosa vorrà fare il 33enne croato, poiché la sua volontà risulterà decisiva nella buona riuscita o meno della trattativa.

La Juve per Mandzukic potrebbe incassare 5-10 milioni

Quest'estate Mario Mandzukic è stato corteggiato da diversi club importanti, infatti è finito soprattutto nel mirino di Manchester United e Paris Saint-Germain. Il bomber, però, alla fine ha preferito rimanere alla Juve.

Nonostante ciò, ormai la storia tra il centravanti della Croazia e la squadra torinese sembra essere giunta alle battute finali.

L'attaccante, infatti, si sarebbe convinto a lasciare l'Italia per trasferirsi in Qatar. D'altronde, dopo l'esclusione dalla lista Champions, per Mandzukic gli spazi si sono notevolmente ridotti, e questa situazione gli avrebbe fatto capire che ormai è meglio lasciare la società piemontese.

Sulle sue tracce ci sarebbero sia l'Al Gharafa che l'Al Rayyan. Qualora una di queste trattative dovesse andare in porto, il club bianconero potrebbe incassare una buona cifra dal cartellino dell'ex Atletico Madrid.

Attualmente viene data in pole-position l'Al Rayyan che sarebbe pronta a garantire un ricco ingaggio al calciatore, mentre alla Juve verserebbe una cifra compresa tra i 5-10 milioni di euro.

La Juve sempre attenta su Meunier

Negli ultimi giorni di mercato si era parlato di un probabile approdo alla Juve di Meunier.

Nonostante la campagna trasferimenti si sia chiusa, non si placano le voci relative ad un eventuale passaggio del 28enne belga alla squadra di Maurizio Sarri.

Il giocatore, infatti, potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain, e di conseguenza la prossima estate potrebbe liberarsi a parametro zero. Mercoledì sera Meunier è stato uno dei protagonisti della vittoria del Psg ai danni del Real Madrid, disputando un'ottima partita e realizzando anche il terzo gol dei campioni di Francia.

La Juve sicuramente sta continuando a monitorarlo, e l'ottima prestazione fornita dal difensore belga è stata utile per apprezzarne ancor di più le qualità. Dunque, soprattutto se dovesse profilarsi la possibilità di prenderlo a costo zero, non è da escludere che Paratici possa provare a raggiungere un accordo con il giocatore già da gennaio per poi ratificarne il trasferimento a Torino nel prossimo mercato estivo.