Il Calciomercato estivo per la maggior parte dei campionati europei è terminato il 2 settembre, ma come al solito l'argomento principale, soprattutto con la sosta per le nazionali, restano le trattative per il mercato invernale. Una delle società più chiacchierate a riguardo è sicuramente la Juventus, in merito soprattutto alle cessioni che il direttore sportivo Fabio Paratici non è riuscito a realizzare.

Proprio la ricca rosa a disposizione di Sarri non sarà di semplice gestione ed i primi screzi sono già arrivati con l'ufficializzazione della lista giocatori per la Champions League: come è noto infatti il tecnico toscano ha escluso la punta Mandzukic e il centrocampista tedesco Emre Can, quest'ultimo ha usato parole pesanti contro lo staff tecnico per la scelta, per poi successivamente ritrattare su Twitter.

Proprio quest'atteggiamento sicuramente non sarà stato apprezzato alla Continassa, ecco perché la cessione a gennaio del tedesco è probabile. Secondo Tuttosport infatti sul centrocampista tedesco ci sarebbe il Paris Saint Germain, pronto a fare un'offerta importante.

Juve, Emre Can potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Secondo il noto giornale sportivo torinese, Emre Can potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain nel mercato di gennaio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Probabilmente le parole del giocatore alla stampa tedesca nascondono la delusione per non essere stato ceduto in questo calciomercato estivo, dato che è noto come Sarri non lo consideri una prima scelta il centrocampista tedesco. Si era parlato di un possibile scambio fra Barcellona e Juventus, che avrebbe portato il tedesco alla società catalana e Rakitic a Torino, ma come dicevamo, anche il Paris Saint Germain era interessato al giocatore.

Potrebbe quindi essere solo posticipato il passaggio del centrocampista in Francia, con la Juventus che lo valuta almeno 40 milioni di euro. Dalla sua cessione i bianconeri potrebbero ottenere una notevole plusvalenza, essendo arrivato a Torino a parametro zero.

Il mercato della Juventus

A gennaio Emre Can potrebbe non essere il solo a lasciare la Juventus: si parla anche della possibile partenza di Rugani, che era stato vicino al trasferimento allo Zenit San Pietroburgo, non concretizzatosi per l'infortunio subito da Giorgio Chiellini.

Non è da escludere neanche la cessione di Paulo Dybala, che è stato vicino al trasferimento prima al Manchester United e poi al Tottenham: la possibilità che il manager della società inglese Pochettino possa promuovere un'offerta alla Juventus è concreta. Infine è da valutare la posizione di Khedira, soprattutto perché con il rientro di Ramsey potrebbe essere schierato sempre meno da Maurizio Sarri.