La Juventus, in attesa della seconda giornata di Serie A che la vedrà affrontare sabato 31 agosto alle ore 20:45 il Napoli, è al lavoro sul mercato con l'intento di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, in previsione anche della composizione della lista Champions League. Oltre alla possibile partenza di Rugani (che piace sempre alla Roma), si valutano le cessioni di Matuidi e Mandzukic, questi due fra l'altro potrebbero essere gli esclusi eccellenti della lista giocatori che la Juventus presenterà per la Champions League qualora rimanessero a Torino.

Proprio il croato è uno dei più chiacchierati sul mercato, dapprima si è parlato di un interessamento del Barcellona, nelle ultime ore invece, secondo il noto esperto di Calciomercato di 'Sky Sport' Gianluca Di Marzio, anche il Paris Saint Germain starebbe seguendo la punta bianconera dopo i due infortuni importanti che hanno riguardato il settore avanzato della società francese, ovvero quelli di Cavani e Mbappé.

Juventus, Manduzukic potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Proprio la carenza di punte in questa fase (fra gli infortuni di Cavani e Mbappé e la quasi scontata cessione di Neymar) potrebbe portare la società francese ad investire su un giocatore di sicura affidabilità che avrebbe anche un prezzo di certo contenuto. La Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro ma potrebbe accettare anche offerte a ribasso considerando che è oramai una riserva in bianconero.

Come sottolinea Di Marzio però, di solito la punta croata non è il tipo che si trasferisce gli ultimi giorni di mercato in quanto è un giocatore che valuta molto prima di scegliere una nuova squadra, ecco perché non è da escludere la possibilità che Mandzukic resti a Torino e valuti un'eventuale cessione nel mercato di gennaio.

Il mercato della Juventus punta alle cessioni

Probabilmente il maggior indiziato a lasciare Torino in questi ultimi giorni di mercato è sempre Rugani: potrebbero esserci però possibili partenze dell'ultima ora, in particolar modo si parla molto di un interessamento del Barcellona per due centrocampisti bianconeri, ovvero Emre Can e Bentancur.

Il tedesco non è considerato il mediano ideale per Sarri, anche se la sua duttilità potrebbe essere molto utile al tecnico toscano. L'anno scorso infatti fu schierato da Allegri anche come centrale difensivo di destra della difesa a tre nel match decisivo degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid con ottimi risultati. Per quanto riguarda Bentancur, è valutato circa 60 milioni di euro ma il diritto sulla futura rivendita del 50% che vanta il Boca Juniors sull'uruguaiano non garantirebbe una grande somma per i bianconeri.