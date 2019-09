La terza giornata del girone C di Serie C propone l'anticipo tra Avellino e Teramo, due compagini che ambiscono ad obiettivi diametralmente opposti: i biancoverdi di mister Ignoffo, dopo il passo falso del primo turno, in cui è arrivato il capitombolo casalingo con il Catania, sono riusciti a conquistare i primi tre punti stagionali, superando al Luigi Razza la Vibonese, grazie alla rete di Rossetti.

Gli abruzzesi allo stesso modo hanno cominciato il campionato con il piede sbagliato, rimediando una sconfitta per 2-1 contro il Catanzaro al Ceravolo, per effetto delle reti di Nicastro e Kanoute, mentre un'autorete di Celiento ha reso amaro il risultato.

Nel secondo turno, tuttavia, Magnaghi e compagni non hanno disputato la gara contro la Sicula Leonzio, a causa dell'indisponibilità dello stadio Bonolis e la contemporanea disputa del match Pescara-Pordenone allo stadio Cornacchia, impianto sportivo scelto successivamente per disputare l'incontro con i bianconeri di Lentini.

Avellino-Teramo, le probabili formazioni

In vista dell'anticipo di questa sera, in programma allo stadio Partenio-Lombardi con fischio di inizio previsto per le ore 20.45, i tecnici Ignoffo e Tedino dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

AVELLINO (5-4-1): Abibi; Celjak, Zullo, Morero, Laezza, Parisi; Micovschi, Di Paolantonio, De Marco, Rossetti: Albadoro.

A disposizione: Pizzella, Toni, Illanes, Njie, Petrucci, Carbonelli, Falco, Kavic, Palmisano, Silvestri. Allenatore: Giovanni Ignoffo

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti, Cristini, Piacentini, Di Matteo; Viero, Santoro, Bombagi; Mungo; Cianci, Magnaghi. A disposizione: Valentini, Florio, Tentardini, Iotti, Arrigoni, Lasik, Ilari, Cappa, Martignago, Birligea. Allenatore: Bruno Tedino

