Parte oggi la nuova stagione della Serie C con un big match alla prima giornata: il girone C propone infatti allo stadio Partenio-Lombardi la sfida Avellino-Catania, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00.

La formazione di mister Giovanni Ignoffo ospita una delle nobili decadenti del calcio italiano forzatamente relegata in terza serie: i biancoverdi da neo promossa vogliono sin da subito guadagnare punti importanti per rilanciarsi in classifica, alla ricerca delle posizioni che potrebbero garantire la cadetteria.

Di fronte un Catania rinnovato negli uomini e nell'identità: sulla panchina degli etnei in questo torneo ci sarà Andrea Camplone, allenatore navigato che ben conosce la categoria. I rossazzurri hanno da sempre rincorso il sogno della Serie B, ma ogniqualvolta si avvicinava il momento clou fallivano miseramente. Questa deve essere la stagione della svolta, ma guai a commettere errori: il Girone C è diventato quest'anno più ostico che mai, tante pretendenti per la vetta della classifica con squadre che si sono rafforzate nel migliore dei modi.

Avellino-Catania, le probabili formazioni

In vista del big match del Partenio-Lombardi, in programma questo pomeriggio con fischio di inizio previsto per le ore 15.00, i tecnici Ignoffo e Camplone dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

AVELLINO (3-5-2): Abibi; Zullo, Morero, Laezza; Celjak, Palmisano, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Alfageme, Albadoro. Allenatore: Giovanni Ignoffo

CATANIA (4-3-3): Furlan, Biondi, Mbende, Silvestri, Pinto, Dall'Oglio, Lodi, Bucolo, Sarno, Curiale, Di Molfetta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie C Calciomercato

Allenatore: Andrea Camplone