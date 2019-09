Nel Milan il centrocampista offensivo Lucas Paquetá potrebbe saltare la partita di giovedì contro il Torino a causa di un infortunio. Finora la stagione di Paquetá non è stata come si aspettava, poiché trova difficile adattarsi alle richieste di Marco Giampaolo e si è trovato a partire dalla panchina in due delle 4 partite dei rossoneri in questa stagione. Come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Italia, Paquetá è uscito fisicamente malconcio dal Derby della Madonnina, che il Milan ha perso 2-0.

Questo lunedì farà alcuni test per capire l'entità dell'infortunio che ha subito, ma la sua presenza contro il Torino per ora è in dubbio. Considerando il Diavolo che affronterà i granata questo giovedì e poi la Fiorentina domenica, è probabile che Giampaolo faccia un po' di turnover.

Calciomercato, Aurier al Milan sarebbe più di un'idea

Intanto pensando già al mercato di gennaio, il Milan starebbe prendendo in considerazione l'idea di acquistare il 26enne terzino destro Tottenham Hotspur Serge Aurier.

Il nazionale ivoriano si è trasferito al Tottenham dal Paris Saint Germain nel 2017 per la cifra di 27 milioni di sterline. Da allora, il 26enne ha fatto 43 presenze per il club del Nord di Londra, segnando quattro gol e fornendo sette assist.

Da quando è arrivato al Tottenham Hotspur, Aurier ha lottato per affermarsi come titolare a causa della presenza di Kieran Trippier. Nonostante il fatto il nazionale inglese si sia unito all'Atletico Madrid quest'estate, il 26enne non ha partecipato a nessuna delle prime quattro partite del Tottenham.

Il tecnico degli Spurs. Mauricio Pochettino gli ha preferito infatti Kyle Walker-Peters e Davinson Sanchez. Tuttavia, poi, ha iniziato da titolare le ultime due partite della Premier League contro il Crystal Palace e Leicester City.

Secondo Sport Mediaset, il Milan sta osservando Aurier come alternativa a Davide Calabria e Andrea Conti, i quali non avrebbero convinto totalmente la dirigenza rossonera.

Il 25enne ha giocato titolare nel Derby di Milano lo scorso fine settimana, mentre Calabria stava scontando una giornata di squalifica per l'espulsione rimediata a Verona. La prova di Conti è stata tutt'altro che impressionante: i rossoneri hanno perso 2-0 ed entrambi i gol sono arrivati per delle disattenzioni del terzino destro. Pertanto il club rossonero avrebbe interesse verso Aurier. L'Ivoriano sarebbe perfetto per il club, ma gli Spurs potrebbero non cederlo così facilmente.

Avendo iniziato da titolare le ultime due partite della Premier League, Aurier potrebbe trovare più spazio sotto la guida di Pochettino in questa stagione. Il Milan, però, potrebbe usare Kessiè come pedina di scambio, visto che il giocatore è stato tra gli obiettivi del Tottenham per tutto il mercato estivo.