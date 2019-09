Neanche il tempo di archiviare la quarta giornata di campionato che già si pensa alla quinta, visto il turno infrasettimanale in programma in Serie A.

Il big match è quello che andrà in scena allo stadio Meazza mercoledì alle ore 21 e vedrà di fronte Inter e Lazio. Due squadre che hanno ambizioni elevate quest'anno visto che entrambe puntano alla qualificazione in Champions League. I nerazzurri, però, con un allenatore come Antonio Conte sulla panchina hanno dimostrato di poter ambire a qualcosa in più e adesso sono in testa alla classifica con 12 punti, a punteggio pieno. Biancocelesti che inseguono e che adesso sono saliti a quota 7 punti grazie al successo ottenuto contro il Parma nella giornata di ieri.

Le ultime su Inter e Lazio

L'Inter arriva alla sfida contro la Lazio con l'entusiasmo alle stelle. I nerazzurri si sono imposti 2-0 nel derby contro il Milan sabato sera in una gara decisa da Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, i due giocatori più chiacchierati degli ultimi giorni a causa di una presunta discussione avuta dopo il pari in Champions League contro lo Slavia Praga. La squadra di Antonio Conte è in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti dopo quattro giornate.

Con i rossoneri, però, ha fatto vedere anche un gioco migliore rispetto a quanto mostrato contro Lecce, Cagliari e Udinese. Lo stesso allenatore salentino, pur sottolineando che c'è ancora tanto da lavorare, si è detto soddisfatto per quanto visto.

La Lazio ha dato segnali importanti nell'ultimo turno di campionato, battendo il Parma 2-0 grazie alle reti di Immobile e Marusic e salendo a 7 punti in classifica.

Biancocelesti che, dunque, si riscattano dopo le due sconfitte consecutive subite tra campionato e Europa League, rispettivamente contro Spal e Cluj. La squadra di Inzaghi è tornata in corsa per un piazzamento Champions, restando ad un punto dalla Roma, ora quarta a quota 8 punti.

Probabili formazioni Inter-Lazio

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, cambierà sicuramente qualcosa rispetto a quanto visto nel derby contro il Milan.

Chi, però, sembra essere sicuro di una maglia da titolare è Romelu Lukaku. Il centravanti belga potrebbe ancora una volta partire dal primo minuto. A cambiare potrebbe essere il suo partner in attacco. L'allenatore, infatti, sembra pronto a lanciare dal primo minuto Alexis Sanchez, che ha giocato solo uno spezzone di gara contro l'Udinese. Sulla destra tornerà Candreva dal primo minuto, mentre in mezzo al campo spazio a Vecino con Brozovic e Sensi.

Un cambio potrebbe esserci anche a sinistra con un altro esordio in nerazzurro: quello di Cristiano Biraghi.

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, si schiererà con il 3-5-2 e cambierà poco rispetto a quanto visto contro il Parma. Ritornerà probabilmente dal primo minuto Lazzari a destra al posto di Marusic. L'altro ballottaggio è in mezzo al campo, dove si giocano una maglia da titolare Milinkovic-Savic, titolare sia con i gialloblu che in Europa League, e Marco Parolo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Lukaku.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.