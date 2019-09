Milan-Inter, primo derby milanese della stagione che le due squadre affrontano stasera, calcio d'inizio alle ore 20.45, ovviamente sul prato del 'Meazza'. Teoricamente stanno meglio i nerazzurri che si presentano alla stracittadina a punteggio pieno dopo le prime tre giornate, mentre il Diavolo ha tre punti in meno in classifica frutto di due vittorie ed una sconfitta. La scialba prestazione dell'Inter in Champions League contro lo Slavia Praga ha però sollevato i primi malumori stagionali e gli uomini di Conte hanno intenzione di archiviare subito la gara contro i cechi come una 'serataccia occasionale', superando senza colpo ferire il primo severo scoglio della stagione.

Da parte del Milan, certamente un successo ne farebbe risalire vertiginosamente le quotazioni. Si gioca in un mese decisamente 'atipico' per il derby della Madonnina se consideriamo che per parecchi decenni il campionato di Serie A ha preso il via a settembre e non era dunque facile trovare una sfida così accesa ed importante sin dalle prime battute. Prima di questa sera è accaduto solo altre cinque volte che Milan ed Inter si confrontassero a settembre di cui due volte in Coppa Italia. Il bilancio è leggermente favorevole ai nerazzurri che hanno vinto due volte contro una del Milan mentre i pareggi sono stati due.

Bilancio in campionato in perfetta parità

La prima volta che rossoneri e nerazzurri si incontrarono a settembre in campionato risale ad oltre 80 anni fa. Era la stagione 1935/36 e si giocava la seconda giornata, esattamente il 29 settembre 1935 all'arena Civica scesero in campo le formazioni di Ambrosiana e Milano che impattarono 1-1 con vantaggio milanista siglato alla mezz'ora del primo tempo da Moretti e pareggio di Giuseppe Meazza ad un quarto d'ora dal termine.

Relativamente al massimo campionato poi bisogna fare un balzo in avanti di oltre settant'anni ed arrivare fino alla stagione 2008/2009 quando si confrontarono il Milan di Carlo Ancelotti e l'Inter di Josè Mourinho nella quinta giornata di campionato, il 28 settembre 2008: una partita che i tifosi rossoneri ricordano ben volentieri grazie al successo di misura per 1-0 firmato da Ronaldinho. Stesso risultato, stavolta a favore dell'Inter, nella stagione 2015/2016 esattamente il 13 di settembre quando a decidere la contesa a favore dei nerazzurri fu un gol di Guarin. Si giocava la terza giornata di campionato.

I due confronti di Coppa Italia

Nel computo dei derby milanesi giocati nel nono mese dell'anno bisogna aggiungere anche due confronti di Coppa Italia all'inizio degli anni '80, entrambi nel girone eliminatorio del primo turno. Il primo venne giocato il 7 settembre 1980 ed è una sfida molto particolare per il Milan: i rossoneri, travolti dal primo scandalo del calcioscommesse, sono appena retrocessi in B e per la prima volta il campionato di Serie A sarà orfano della stracittadina milanese.

Il derby di Coppa è dunque l'unica occasione per fare uno sgarbo all'Inter fresca di scudetto, tuttavia ad aggiudicarsi la posta piena saranno i nerazzurri grazie ad un gol di Spillo Altobelli che fisserà lo score sull'1-0. Nella stagione successiva, 1981/82, c'è un altra sfida di Coppa Italia che si disputa il 6 settembre 1981: il Milan andrà vicinissimo al colpaccio, prima ci sarà un botta e risposta tra Novellino ed Altobelli nell'arco di 2' poco prima della mezz'ora, poi ad inizio ripresa Jordan porterà in vantaggio i rossoneri.

A siglare il punto del definitivo 2-2 che permette all'Inter di pareggiare il conto sarà il giovanissimo Beppe Bergomi all'89', per il futuro 'zio' è primo gol ufficiale con la maglia nerazzurra.