Torna anche questa settimana l'appuntamento con il massimo campionato di calcio italiano, la Serie A. Questo weekend si giocherà la quarta giornata del girone di andata, in cui l'Inter di Antonio Conte cercherà di mantenere il suo ruolo di capolista a discapito di Juventus e Bologna che la seguono a due punti di distanza. I tifosi potranno seguire le partite previste per questo turno di campionato sui canali a pagamento di Sky e sulla piattaforma Dazn.

Tutte le partite della quarta giornata: gli orari e le date

La 4^ giornata di Serie A è iniziata con la partita fra Cagliari e Genoa disputata venerdì 20 settembre alla Sardegna Arena e terminata con il risultato di 3 a 1 in favore dei sardi. Al match appena citato seguirà quello di sabato 21 settembre fra Udinese e Brescia, che si giocherà allo stadio Friuli e avrà inizio alle ore 15.00. Poco dopo, alle 18.00, ci sarà il calcio d'inizio della sfida fra la Juventus di Maurizio Sarri ed il Verona di Ivan Juric, che si disputerà all'Allianz Stadium di Torino.

A seguire, verrà disputato il derby di Milano fra il Milan di Marco Giampaolo e l'Inter di Antonio Conte, che avrà inizio alle 20.45.

Domenica 22 settembre, la giornata calcistica di tutti i tifosi avrà inizio alle 12.30 con il match fra il Sassuolo di Roberto De Zerbi e la Spal di Leonardo Semplici. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, si giocheranno le seguenti partite: Bologna-Roma, Lecce-Napoli e Sampdoria-Torino.

Alle 18.00 verrà disputata la gara fra l'Atalanta e la Fiorentina, mentre il posticipo serale della domenica sarà il match fra la Lazio di Simone Inzaghi ed il Parma di Roberto D'Aversa, che avrà inizio alle ore 20.45.

Dove vedere le partite in diretta in tv e streaming

Per quanto riguarda la messa in onda delle partite in televisione e streaming, si segnala che anche quest'anno Dazn e Sky hanno i diritti per trasmettere sui propri canali tutti i match di Serie A.

La piattaforma online Dazn trasmetterà in streaming 3 partite che saranno le seguenti: Milan-Inter (sabato 21 settembre alle 20.45), Sassuolo-Spal (domenica 22 settembre alle 12.30) e Lecce-Napoli (domenica 22 settembre, ore 15.00).

Tutti gli altri match di Serie A andranno in onda in diretta sui canali a pagamento di Sky (251, 252 e 253) e saranno: Udinese-Brescia (251), Juventus-Hellas Verona (251), Bologna-Roma (252), Sampdoria-Torino (253), Atalanta-Fiorentina (251) e Lazio-Parma (251).

Si segnala inoltre che tutte le partite trasmesse da Sky saranno anche visibili in streaming sui dispositivi mobili tramite l'applicazione gratuita Sky Go, fornita in dotazione a tutti gli utenti titolari di un abbonamento alla piattaforma satellitare.