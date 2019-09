Nel corso dell'ultima sessione di Calciomercato chiusa ai primi di settembre, diversi rumors hanno indicato in De Paul un nome considerato dal Milan per rafforzare il centrocampo. Ulteriori indiscrezioni ventilavano che anche il Napoli e la Fiorentina erano interessati all'argentino, salvo poi desistere per le eccessive pretese dell'Udinese. Secondo le ultime notizie battute dal portale Calciomercato.com, il dirigente rossonero Paolo Maldini resta "un grande fan" di De Paul e avrebbe persino informato l'agente del giocatore che i rossoneri sono interessati al suo assistito.

L'edizione di martedì del Corriere dello Sport afferma che De Paul è una potenziale opzione per i rossoneri per rinforzare la rosa. Il noto quotidiano sportivo afferma che il Milan sta continuando a tenere d'occhio il 25enne con una possibile offerta da lanciare nella prima finestra utile. Il Diavolo dunque avrebbe un nuovo giocatore nel mirino: stessa nazionalità di Correa, stesso procuratore, ma ruolo differente, ovvero centrocampista e non attaccante.

Il Chelsea sarebbe interessato a Piatek

Il Chelsea sarà presto in grado di acquistare nuovamente i giocatori dopo un divieto di trasferimento imposto dalla FIFA. Allo stato attuale, i Blues saranno in grado di essere nuovamente operativi sul mercato la prossima estate, ma secondo alcuni rapporti, incluso quello del 'Sun,' il via libera potrebbe esserci già a gennaio qualora l'appello dia un esito positivo.

Un giocatore che sembra essere in orbita Chelsea è l'attaccante del Milan Krzysztof Piątek. È probabile che il Chelsea sia a caccia di un attaccante con Olivier Giroud che vede vicina la fine del suo contratto. Piątek, tuttavia, potrebbe essere visto come un obiettivo molto difficile visto che si è appena unito al MIlan e ha un contratto fino al 2023. Tuttavia, nel calcio tutto può succedere e il 24enne nazionale polacco è sicuramente un giocatore che sarà monitorato da un certo numero di club.

Frank Kessie sarebbe ancora nel mirino dei Wolves

Secondo un rapporto di Sky Sport, il Wolverhampton potrebbe decidere di fare un'offerta per Franck Kessie a gennaio. I lupi erano fortemente interessati a Kessie durante la finestra del trasferimento estivo, ma non sono riusciti a ottenere un accordo con il Milan. La squadra di Nuno ora tiene sotto controllo le sue prestazioni e potrebbe decidere di affondare il colpo nel 2020.

Si dice che il Milan sia disposto a vendere il giocatore per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, con i lupi pronti a soddisfare le richieste rossonere.