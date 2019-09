La Serie A riparte nel weekend con la sua terza giornata di campionato e in questi giorni sono tanti gli appassionati italiani di Fantacalcio che hanno programmato un'asta con gli amici. Tutti alla ricerca dei nomi giusti per poter vincere, ma non è semplice riuscire a costruire una grande rosa. Ecco i consigli sui portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti considerati "indispensabili" per riuscire a primeggiare.

Portieri e difensori consigliati per l'asta

Per quanto riguarda i portieri, è noto che al Fantacalcio bisogna scegliere quelli che subiscono meno reti e che magari riescano a parare dei rigori. Nel primo caso sono gli estremi difensori delle big quelli destinati a incassare meno. Per questo motivo i nomi più caldi dell'asta sono Handanovic (Inter), Szczesny (Juventus), Donnarumma (Milan) e Meret (Napoli), di cui è consigliabile prendere come riserve i secondi nelle rispettive squadre.

Altri portieri affidabili sono Sirigu (Torino) e Gollini (Atalanta).

La lista dei consigli sui difensori parte inevitabilmente da quelli che sanno far gol. Come Kolarov (Roma) ad esempio, molto abile sui calci piazzati e rigorista giallorosso. Oppure come Bruno Alves (Parma), Bonucci (Juventus), Romagnoli (Milan), Florenzi (Roma), Manolas (Napoli) e Milenkovic (Fiorentina). Tutti giocatori che hanno anche il gol nel sangue.

Centrocampisti e attaccanti: ecco chi porta bonus

Per vincere a questo fantasy game bisogna cercare di avere in squadra centrocampisti e attaccanti di alto livello. Almeno tre per reparto, considerando un budget non infinito. E allora bisogna appuntare come possibili obiettivi in mediana giocatori come Calhanoglu (Milan), Milinkovic-Savic (Lazio) e Pulgar, con quest'ultimo che dovrebbe essere il rigorista della Fiorentina.

Anche se tra i viola c'è un certo Ribery (senza dimenticare Chiesa) che è diventato uno degli assi che molti vorranno avere nella propria fantasquadra, insieme al romanista Mkhitaryan. Sempre tra i giallorossi fanno gola Under e Zaniolo, altri due centrocampisti molto offensivi. Nainggolan è passato al Cagliari e sicuramente sarà uno dei più gettonati, così come Zielinski del Napoli, Pjanic e Douglas Costa della Juventus e infine Paquetà del Milan.

Affari low cost potrebbero essere Schone del Genoa, Verdi del Torino, Bisoli del Brescia e Kurtic della Spal.

E gli attaccanti? E' probabilmente nelle scelte che riguardano questo reparto che si decide il Fantacalcio. E i nomi sono davvero grossi. Parliamo degli juventini Higuain e Ronaldo e degli interisti Sanchez e Lukaku, che insieme ai napoletani Mertens e Milik e al romanista Edin Dzeko saranno tra i più gettonati.

Poi ci sono bomber italiani come Immobile (Lazio), Belotti (Torino) e Quagliarella (Sampdoria) che finiranno in sicuramente in doppia cifra. Ha iniziato molto bene anche Berardi del Sassuolo, da inserire nella lista degli obiettivi insieme a Simeone (in cerca di riscatto a Cagliari) e a Balotelli, che riparte dal Brescia sognando la nazionale.