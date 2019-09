La Juventus viene da una bella vittoria per due a uno ottenuta fuori casa contro il Brescia. In un campo certamente non facile e contro una squadra in forma, la compagine allenata da Maurizio Sarri, dopo essere andata in svantaggio per una mezza papera di Szczesny, è riuscita a segnare due reti. Intanto, non si fermano le notizie di mercato: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la dirigenza bianconera non avrebbe abbandonato l'interesse per Sandro Tonali.

Il centrocampista del Brescia è stato visionato da Fabio Paratici e Pavel Nedved al Rigamonti. I due dirigenti bianconeri sarebbero stati davvero impressionati dal centrocampista classe 1999 e a breve potrebbero passare agli approcci concreti con il club lombardo. La dirigenza della Juventus, infatti, vorrebbe anticipare la concorrenza di Inter e Milan per il talentuoso ragazzo. Il Brescia, però, non avrebbe alcuna intenzione di fare degli sconti per Sandro Tonali, per il quale chiede almeno trenta milioni di euro.

Tonali è uno dei migliori talenti del calcio italiano ed è da tempo nel giro della nazionale. Si tratta di un giocatore, vista l'età, che ha enormi margini di miglioramento: ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, nel mirino Sandro Tonali del Brescia e Aouar del Lione

Sandro Tonali potrebbe essere l'uomo giusto per il centrocampo bianconero in caso di addio di Miralem Pjanic (corteggiato peraltro da alcuni top club del calcio europeo).

Gli esperti considerano Tonali il "nuovo Pirlo": il giovane formerebbe una coppia davvero molto interessante. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la Juventus sarebbe in vantaggio sulla concorrenza per garantirsi le prestazioni del talentuoso giocatore. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Ma non c'è solo Sandro Tonali nel mirino della Juventus: infatti, stando alle ultime indiscrezioni trapelate dalla Spagna, il club bianconero si sarebbe interessato anche ad Houssen Aouar, centrocampista francese di ventuno anni che milita nelle fila del Lione.

Come riporta il portale spagnolo "El Gol Digital", la Juventus potrebbe darsi battaglia con il Napoli per cercare di garantirsi le prestazioni del talentuoso giocatore, nel mirino anche di alcuni top club europei (in primis il Manchester City di Joseph Guardiola). Il Lione, comunque, non avrebbe alcuna intenzione di abbassare le pretese per il suo talento, valutato almeno sessanta milioni di euro.

Intanto, Mario Mandzukic continua ad essere ai margini della Juventus di Maurizio Sarri: il suo addio dovrebbe arrivare a gennaio.