Dopo la stagione passata, pure per la Serie A 2019-2020 il campionato di calcio è iniziato con l'obbligo del doppio abbonamento, a Sky ed a DAZN, al fine di poter vedere tutte le partite. Ma presto, sebbene per molti ma non per tutti, lo scenario è destinato a cambiare con il lancio, sulla piattaforma satellitare di Sky Italia, di Dazn1 in corrispondenza del canale 209.

Dazn1 dal 20 settembre, il nuovo canale sulla piattaforma satellitare di Sky

Il nuovo canale Dazn1 sarà visibile sul canale 209 a partire dal prossimo 20 settembre per i clienti di Sky che accedono ai contenuti con l'alta definizione, ovverosia con Sky Q, MySky HD e Sky HD.

Chi è cliente Sky da più di tre anni, con attivi i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport, potrà accedere a Dazn1 senza costi aggiuntivi anziché a 9,99 euro al mese.

Per i clienti con attivo il solo pacchetto Sky Calcio, invece, c'è l'accesso a Dazn1 a condizioni dedicate ed agevolate, ovverosia a 7,99 euro al mese anziché 9,99 euro mensili e comunque con i primi tre mesi gratis grazie ad una promozione in corso.

Attivazione Sky-Dazn1 rigorosamente fai da te

Sottoscrivendo l'offerta Sky-Dazn1, inoltre, i clienti con attivo il solo pacchetto Sky Calcio potranno disdire l'abbonamento, che si rinnova in automatico ogni mese, con un preavviso di sole 24 ore. Per attivare Sky-Dazn1 il canale è quello online con l'app fai da te o dalla sezione fai da te del sito Internet di Sky. L'attivazione è subordinata all'inserimento del proprio numero di cellulare in quanto poi il cliente, via Sms, riceverà l'apposito codice promozionale.

Restano al momento esclusi, dalla visione di Dazn1, gli abbonati Sky su piattaforma diversa da quella satellitare, ovverosia sul digitale terrestre con tessera Premium, e quelli che vedono i contenuti di Sky in streaming con Now Tv. Per questi abbonati la visione di tutte le partite di Serie A continuerà ad essere subordinata alla sottoscrizione dell'abbonamento a DAZN a parte per la visione in streaming e su smart Tv.

Al riguardo, non a caso, l'Associazione Altroconsumo fa presente come da un lato è vero che ad oggi per vedere tutta la Serie A 2019-2020 l'offerta Sky-Dazn1, pronta al lancio, è quella più completa, ma nello stesso tempo è anche la più cara. In termini di convenienza, ma a patto di accontentarsi di 7 partite di Serie A su 10 ad ogni turno di campionato, Now Tv è decisamente più vantaggiosa anche perché nei 29,99 euro del ticket mensile, tra l'altro, ci sono incluse la Formula 1, le gare della MotoGP, la Champions League e l'Europa League, e pure il grande tennis ed una selezione di partite di calcio della Premier League inglese e della Bundesliga tedesca.