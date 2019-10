Il Calciomercato della Juventus si muove ancora sui parametri zero in arrivo dall’Inghilterra. Dopo aver strappato Ramsey all’Arsenal e Emre Can al Liverpool, nel mirino di Paratici ora è finito Toby Alderweireld. Il centrale del Tottenham potrebbe essere un puntello di esperienza per la prossima difesa di Sarri. I londinesi sanno che possono perdere il proprio giocatore la prossima estate e iniziano a studiare le mosse per non rimanere scoperti. Sarebbe proprio questo il segnale che darebbe il via libera alle prime mosse dei Campioni d’Italia.

Calciomercato Juventus: prime mosse per Alderweireld

Oltre a Eriksen quindi la Juventus starebbe cercando di portare via agli Spurs Toby Alderweireld che non ha ancora rinnovato con la sua attuale squadre. Il suo contratto scade la prossima estate e nulla si è mosso per la permanenza a Londra.Il gigante classe 1989 percepisce al momento un ingaggio da 4,5 milioni di euro, una cifra che non spaventa i dirigenti bianconeri.

In Inghilterra raccontano che i Campioni d’Italia avrebbero iniziato il corteggiamento ma non sono soli nella corsa.

La concorrenza arriva dalla Premier League e si chiama Manchester United. Solskjaer aveva già messo nel mirino il belga in estate e ora è tornato alla carica. C’è la possibilità che i Red Devils rompano subito gli indugi e presentino un’offerta già a gennaio. In quel caso dovrebbero pagare anche il cartellino, una mossa che sicuramente farebbe piacere al Tottenham che potrebbe monetizzare invece di non incassare nulla nel giugno 2020. A cercare Alderweireld sarebbe anche la Roma sempre a caccia di difensori centrali nonostante l’acquisto di Smalling negli ultimi giorni di mercato.

Alderweireld alla Juventus: il Tottenham prepara la contromossa

La partenza di Alderweireld sembra quasi scontata e così Pochettino inizia a muoversi per non lasciare scoperta la sua difesa. In questi giorni sembra che il manager argentino sia in contatto con l’entourage di Vertonghen per il rinnovo di contratto. Un tassello in più in un reparto a cui nei prossimi mesi verrà data sempre più importanza anche a Davinson Sanchez e a Juan Foyth.

Insomma sarebbero proprio queste mosse a confermare il possibile addio di Alderweireld.

Il mercato dei parametri zero per la Juve non si fermerebbe però qui. Nel mirino di Paratici c’è sempre Eriksen, altro elemento che sembra distante dal rinnovo con il Tottenham. Sul danese la concorrenza è temibile visto che pare si stia muovendo anche il Real Madrid. Altro obiettivo sensibile è Willian del Chelsea, Lampard spinge per farlo restare ma la società non è così convinta.

Il calciomercato della Juventus non si ferma mai, dopo un’estate di grandi colpi si pensa già alla prossima stagione con Alderweireld e non solo nel mirino.