La Juventus è pronta a disputare la seconda giornata di Champions League, in un match molto importante contro il Bayer Leverkusen: in caso di vittoria i bianconeri potrebbero gettare la basi per il passaggio agli ottavi di finale della massima competizione europea. Come dichiarato in conferenza stampa da Maurizio Sarri, la squadra tedesca è una buona squadra ed ha nel centrocampista offensivo Havertz il giocatore riferimento che potrà diventare un potenziale fuoriclasse.

Fra l'altro piace molto alla dirigenza bianconera, ma la valutazione notevole stabilita dal Bayer Leverkusen (si parla di 100 milioni di euro) non favorirebbe la trattativa. Restando in Germania, la Juventus avrebbe individuato nel terzino destro del Borussia Dortmund Hakimi il rinforzo ideale per la fascia destra difensiva per la prossima stagione. Il giocatore è di proprietà del Real Madrid e ritornerà in Spagna a giugno 2020. Proprio per questo, i bianconeri potrebbero presentare un'offerta per il marocchino.

Juventus, Hakimi interesserebbe come rinforzo per la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, la Juventus per la prossima stagione potrebbe investire sul terzino destro marocchino Hakimi. Il giocatore è arrivato al Borussia Dortmund la scorsa stagione, un'intesa con il Real Madrid per un prestito biennale, che scadrà a giugno 2020. La valutazione attuale del giocatore, fonte transfermarkt, è di 30 milioni di euro, somma sicuramente abbordabile per la Juventus.

Di certo, in questo inizio stagione non sono pochi i problemi dei bianconeri riguardanti proprio la fascia destra: sia De Sciglio che Danilo sono attualmente infortunati e dovrebbero rientrare dopo la sosta per le nazionali. Attualmente Sarri ha adattato in quel ruolo Cuadrado, ma la necessità di un rinforzo sulla fascia destra è evidente. Si è parlato anche del possibile arrivo la prossima stagione di Meunier, terzino destro del Paris Saint Germain in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2020.

Chi è Hakimi

Come dicevamo, il terzino destro marocchino è un classe 1998 ed è di proprietà del Real Madrid, ma attualmente in prestito al Borussia Dortmund. In questa stagione ha già disputato sei partite con la squadra tedesca in Bundesliga, realizzando anche un gol, così come ha già esordito in Champions League nel match della prima giornata contro il Barcellona. È uno dei giocatori più interessanti nel suo ruolo a livello internazionale e qualora la Juventus decidesse di investire sul giocatore sarebbe l'ennesima prova di come la società bianconera stia cercando di ringiovanire la rosa.