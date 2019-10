Torna oggi martedì 1° ottobre l'appuntamento con la Champions League 2019-2020, giunta alla seconda giornata della fase a gironi. In campo, tra le altre, le italiane Atalanta (in casa contro lo Shakhtar Donetsk) [VIDEO] e Juventus. Quest'ultima è infatti impegnata alle ore 21:00 nel match casalingo contro i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Un match da vincere a tutti i costi

I campioni d'Italia sono reduci dal rocambolesco pareggio del "Wanda Metropolitano" contro l'Atletico Madrid.

In vantaggio di due gol, per effetto delle marcature di Cuadrado e Matuidi, gli uomini allenati da Maurizio Sarri si sono fatti riprendere sul 2-2 a pochi secondi dal 90'. Una vera e propria beffa per la Juventus, arrivata ad un passo dal vincere la partita più difficile del girone.

Contro il Bayer i bianconeri andranno dunque a caccia della prima vittoria, un risultato indispensabile per non complicarsi la vita e giocarsi la qualificazione all'ultimo match.

I tedeschi sono invece reduci dal ko interno contro la Lokomotiv Mosca (1-2) ed un ulteriore sconfitta li porterebbe ad un passo dall'eliminazione. Motivo per cui la squadra allenata da Peter Bosz verrà all'Allianz Stadium con il coltello tra i denti, cercando di fermare Cristiano Ronaldo e soci. Il gruppo D vede momentaneamente in testa i russi della Lokomotiv Mosca con 3 punti, seguiti da Juve e Atletico ad 1 e Bayer a 0.

Le probabili formazioni

Maurizio Sarri dovrebbe nuovamente affidarsi al 4-3-1-2, con il gallese Ramsey alle spalle di Ronaldo e Higuain. Linea di centrocampo con Pjanic, Matuidi e Khedira, difesa a quattro con Bonucci e De Ligt centrali a protezione di Sczeszny. Sulle fasce spazio a Cuadrado e Alex Sandro.

Risponde invece con un 4-2-3-1 il Bayer Leverkusen di Bosz. In attacco spazio alla punta Alario, supportato da Havertz, Amiri e Volland.

In mediana Baumgartlinger ed Aranguiz. Difesa a quattro con i gemelli Lars e Sven Bender, Dragovic e Wendell davanti all'estremo difensore Hradecky.

I probabili titolari sono:

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo.

Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, Dragovic, S.Bender, Wendell; Baumgartlinger, Aranguiz; Havertz, Amiri, Volland; Alario.

Dove vedere il match

Juventus-Bayer Leverkusen, seconda giornata del gruppo D della fase a gironi di Champions League si giocherà alle 21:00 di oggi martedì 1 ottobre 2019 a Torino. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in pay-per view sul canale Sky Sport Uno, canale 201 del satellite. Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in diretta streaming su SkyGo, visibile su tablet, pc, smartphone e Smart TV.