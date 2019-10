Nonostante quello estivo si sia chiuso da più di un mese, arriva un'importante indiscrezione di mercato dal sito FcInterNews: il presidente del Napoli De Laurentiis, pur di arrivare alla punta argentina Icardi, avrebbe offerto in estate il cartellino del centrocampista offensivo napoletano Lorenzo Insigne. Un'indiscrezione incredibile, segno evidente della non completa centralità nel progetto del capitano del Napoli: fra l'altro ancora pesa l'esclusione di Insigne nel match di Champions League contro il Genk, partita finita 0 a 0, con il capitano napoletano rimasto in tribuna.

Inter, retroscena mercato: Napoli avrebbe offerto Insigne per Icardi

Come scrive il noto sito sportivo, De Laurentiis il 30 agosto avrebbe offerto Insigne per arrivare a Icardi e chiedendo anche ulteriore cash, circa 30 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente, in quanto la società di Suning aveva appena ufficializzato l'acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United. Alla fine Insigne è rimasto al Napoli mentre Icardi si è trasferito al Paris Saint Germain, in prestito con diritto di riscatto.

Ottenendo anche uno sconto, infatti l'Inter inizialmente chiedeva 75 milioni di euro mentre la prossima stagione potrebbe accettare anche un'offerta di 65 milioni di euro per l'argentino. Quest'ultimo sembra si sia ambientato bene a Parigi, lo dimostra anche l'importante gol in Champions League. La sua permanenza al Paris Saint Germain ovviamente dipenderà dai piani tecnici della società francese, soprattutto dall'eventuale conferma o meno del tecnico Tuchel.

Wanda Nara a Milano e Icardi a Parigi

Di certo la moglie del giocatore vuole rimanere a Milano e con l'impegno con Tiki Taka, in inverno potrebbe accettare un altro ruolo da opinionista, quello che gli avrebbe offerto Mediaset per il programma Grande Fratello Vip 4, che sarà condotto da Alfonso Signorini ed inizierà in inverno. L'amore per l'Italia resta e chissà se per Icardi possa riaprirsi la possibilità di un ritorno all'Inter anche se attualmente è difficile pensare ad un'eventuale permanenza a Milano dell'argentino in caso di mancato riscatto della società francese.

Le polemiche su Barça- Inter

L'Inter è pronta a disputare la partita di Serie A contro la Juventus, occasione per consolidare il suo primato in caso di pareggio o vittoria mentre per i bianconeri, in caso di trionfo a San Siro, ci sarebbe il sorpasso. Tengono ancora banco le polemiche associate all'arbitraggio di Skomina in Barcellona-Inter, match in cui la squadra di Conte ha dimostrato di essere competitiva anche in Champions League.

Partita che secondo il tecnico sarebbe stata condizionata da un arbitraggio molto di parte.